El actor llegó a la cima de su popularidad con la saga Crepúsculo donde llegó a cobrar 7,3 millones de dólares.

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Michael Sheen encarnó al político británico Tony Blair en la película de televisión The Deal y en la película The Queen, pero en su vida personal poco ha tenido que ver con él. Y con otros actores que han triunfado y que invierten su dinero -están en todo su derecho- en mansiones, joyas y yates, y luchan a diario para no perder ese estatus.

Por eso, el caso Michael ha acaparado titulares. Michael Sheen, reveló un secreto durante una entrevista para The Times. Porque ha ido de las palabras a los hechos al reconocer que casi todo el dinero que ha ganado en su carrera ha sido invertido en ayudar a los demás, a los más vulnerables y a las personas sin hogar.

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El documental de Channel 4, titulado Michael Sheen’s Secret Million Pound demuestra su compromiso vital. En el documental, Sheen destaca los altos intereses de los créditos y el uso de préstamos abusivos. Incluso, conversó con antiguos primeros ministros como Gordon Brown y con parlamentarios sobre la importancia de legislar a favor de un sistema financiero más justo.

Aunque su patrimonio total se estima entre 8 y 16 millones de dólares, el artista afirmó que no cuenta con “tanto dinero” para despilfarrar, ya que lo ha destinado a causas sociales que significan mucho para él. El actor contó en la misma entrevista para The Times que tomó esta decisión tras escuchar historias desgarradoras en su hogar Port Talbot, donde trabajadores afectados por el cierre de la acería compartieron con él su sentimiento de desesperación en un café local. “Vi hombres llorando”, confesó.

En 2019 vendió sus casas, tanto en Los Ángeles como en el Reino Unido, para salvar la celebración de la Homeless World Cup en Cardiff, cuyos fondos se habían cancelado abruptamente. A raíz de esto, se declaró en 2021 “actor sin ánimo de lucro”, destinando sus futuras ganancias a proyectos comunitarios, incluidos los relacionados con justicia social y cultural.

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También fundó el Welsh National Theatre, financiado completamente por él luego del cierre del National Theatre Wales tras perder 1.6 millones de libras en subvenciones. Además, lanzó una colección infantil, A Home for Spark the Dragon, cuyo objetivo es sensibilizar y apoyar económicamente a la ONG Shelter por cada ejemplar vendido.

El actor, de 57 años, reconoce que esa falta de apego a acumular dinero le viene de su adolescencia, cuando "no le importaba" tener dinero o no. Ahora, manteniendo un notable nivel del vida, solo le importa tener lo suficiente para vivir cómodamente con su familia.

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La estrella es padre de Lily-Rose, de 27 años, fruto de su relación con su ex Kate Beckinsale , y también tiene dos hijas, Lyra, de siete años, y Mabli, de cuatro, con su pareja Anna Lundberg. Mérito también de su familia que el actor sea capaz de usar su dinero para ayudar a otros o evitar desahucios, vendiendo parte de su propio patrimonio. Su razonamiento no puede ser más lógico aunque sea una distopía en el mundo que vivimos. "A los 18 años, no me importaba si tenía dinero o no. No vivía en la pobreza, pero me las arreglaba con lo que tenía. Como muchas cosas en mi vida, me he ido y luego he vuelto a casa, al punto de partida".

Lo ha hecho tanto en su vida personal como laboral, con una vuelta al teatro y a vivir en Gales, lejos de Hollywood. Michael ha protagonizado películas como Tron, Legacy o Medianoche en París, o en El desafío y es un reconocido y premiado actor de teatro.

Pero antes, Sheen habría podido ser futbolista. Fue descubierto y le ofrecieron un lugar en el equipo juvenil del Arsenal FC, a los 12 años, pero en su familia no estaban dispuestos a trasladarse a Londres. Más tarde dijo que estaba "agradecido" por la decisión de sus padres, ya que las posibilidades de forjar una carrera en el fútbol profesional eran "muy escasas". Él perdió el interés en jugar fútbol en su adolescencia.

Sheen fue criado en una familia de teatro y, su padre llegaría a trabajar como un profesional a tiempo parcial con Jack Nicholson. Ese gusanillo sí que le cautivó. Al final sí se fue a Londres, pero para formarse como actor en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), después de haber pasado el año anterior trabajando en un restaurante de comida rápida galés llamado "Burger Master" para ganar dinero.

El actor llegó a la cima de su popularidad con la saga Crepúsculo donde llegó a cobrar 7,3 millones de dólares. Ahora, quiere devolver algo y es capaz de fundar una empresa para ayudar a las personas que han adquirido deudas. Así creó una entidad financiera secreta para comprar lotes de deudas que los bancos vendían a precio reducido, aprovechando que ya se consideraban incobrables. Luego, simplemente las perdonó, brindando alivio económico a familias atrapadas en ciclos difíciles. Ya ha ayudado de esta manera a salir del pozo a 900 personas en el sur de Gales.

El actor reconoce que hubo algo que le cambió la vida por completo: ser padre. "A pesar de que fue una experiencia intensa y de todos mis errores, te cambia muchísimo. Mi vida es completamente diferente desde que soy padre".

"Cuando era joven, pensando en personas que veía como muy mayores, como mayores de 30 años, solía pensar que la tragedia sería perder a tu...ambición y tu deseo de cambiar el mundo. Ahora me doy cuenta de que no es así en absoluto. Puedes aferrarte a esos deseos. Yo todavía los tengo con la misma intensidad, si no más. Pero he podido desprenderme de muchas de las inseguridades que se interponen en el camino, o que tal vez se manifiestan de una manera desagradable. Por ejemplo, no ser tan generoso como se debería a la hora de tener en cuenta las experiencias de los demás. No es una cuestión de blanco o negro. No se trata de malos contra buenos".

Michael participó en el programa Celebrity Traitors, donde ha vuelto a adquirir ahora una notable popularidad, que no parece que le vaya a cambiar. No es extraño que en Port Talbot en Gales, donde ha salvado la vida a cientos de personas, hay un mural en honor a Michael Sheen. Y sí, en él, en blanco y negro y junto a las casas que ayudó a escribir se ve el rostro de un hombre bueno.