Supervivientes del trágico accidente ferroviario hoy recuerdan y alaban la actuación del farmacéutico en los primeros momentos tras el siniestro: "Nunca te olvidaré, jamás”

Última hora del accidente de trenes en Urda| Page no descarta que pasen de 70 los fallecidos

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ToledoDon Antonio García, farmacéutico de Urda, fue uno de los primeros en llegar al lugar del accidente ferroviario, en el aciago punto kilométrico 118 de las vías de la localidad toledana donde un AVE de Renfe y un Iryo colisionaron fatalmente a las 8:53 horas del miércoles 28 de octubre. Allí, encontrándose súbitamente ante un escenario desolador, intentó ayudar con todo lo que pudo a quienes estaban heridos.

Dándose de bruces con la tragedia, cuando se dirigía al lugar jamás hubiese imaginado la magnitud y el alcance del siniestro, tal como ha contado en declaraciones a La Mirada Crítica, en Telecinco.

Las primeras víctimas que se encontró Antonio García en Urda y el “milagro” de Mario

En el lugar, donde se mezclaban momentos de pánico, desconcierto y dolor, encontró pasajeros fallecidos, víctimas atrapadas entre los amasijos de hierro y personas que incluso se despedían de su familia, como Mario, un hombre que, malherido, decía adiós a su mujer, Maite, y se acordaba de sus hijos.

Tanto él como Antonio, testigo de ello, pensaron que eran sus últimos momentos con vida, pero en una llamada en directo realizada ayer, el propio farmacéutico recibía un mensaje inesperado: Mario, “el señor que se despedía de Maite”, está vivo.

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“La grata noticia que tenemos que transmitir ahora es precisamente ese milagro. Yo creo todavía en los milagros y eso para mí fue un milagro porque, conforme vi yo a ese hombre allí, no voy a decir agonizando, pero muy deteriorado, yo no daba un duro por él y solamente le vi despedirse de su familia. Solamente conocía el nombre de Maite, y parece ser que Maite, a través de la prensa y que yo lancé esa sensación, me ha localizado en la farmacia y ha hablado conmigo para decirme que está vivo Mario. Yo no le conocía de nada y para mí ayer fue una gran alegría después de toda la tragedia tan tremenda que hemos vivido aquí”, ha expresado hoy Antonio García en ‘La Mirada Crítica’, feliz por la noticia.

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Contando que pudo hablar con él tras saber que había sobrevivido, ahora está deseando poder darle “un fuerte abrazo físico cuando se recupere porque le van a hacer una nueva operación”.

“Estoy deseando que me llame la familia para juntarnos donde él me diga para darle un fuerte abrazo”.

Antonio García cuenta los primeros momentos tras llegar al lugar del occidente: “No quiero recordarlo”

Tras lo ocurrido, Antonio García trata de “olvidar” para poder seguir adelante frente a la conmoción, el shock, el dolor y el drama vivido en el lugar de los hechos.

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Nada más enterarse del siniestro, sin dudar un instante, fue hasta el lugar. No fue el primero en llegar, como subraya, pero sí uno de los que más rápido estaban allí: “El servicio sanitario de Urda, los municipales y unos pocos guardias civiles” se encontraban en la zona cuando llegó y, de hecho, pensó que se trataba inicialmente de “un accidente muy leve” porque apenas había efectivos en el área. Sin embargo, a medida en que se fue aproximando al punto exacto del siniestro, cuenta, se percató del desastre.

“Me fui acercando y cuando llegué a la cabina del AVE yo prefiero olvidar esto ya porque para mí fue dantesco. Fue donde me encontré a Mario despidiéndose. Ya no quiero recordarlo más porque quiero olvidarlo aunque me va a ser muy difícil”.

Ante lo que vio, cuenta que se fue “rápidamente a la farmacia” acordándose de “los calmantes, los opiáceos, los nolotiles, los metamizoles, apósitos…”, todo lo que pudiese ser de utilidad ante el siniestro.

“Me vine corriendo, me llevé a mi familia también y nos fuimos allí todos a colaborar porque aquello era dantesco”, ha contado.

El mensaje de agradecimiento de un superviviente a Antonio: “Nunca te olvidaré”

Por su actuación, muchos le agradecen y nombran tras lo ocurrido, como también Iñaki, igualmente herido en el accidente ferroviario, que ha querido intervenir en conexión con ‘La Mirada Crítica’ asegurando que nunca le va a olvidar.

“Antonio, gracias”, le decía en sus primeras palabras, mientras el farmacéutico inmediatamente le recordaba: “De Guadalajara. De Guadalajara, eh. Tenemos que vernos para darnos un fuerte abrazo ya en plena salud”.

–“En cuanto pueda montar en el coche voy a verte y a darte un abrazo y darte las gracias, de verdad”, le ha dicho Iñaki, emocionado.

“Me dio mi primer nolotil. Estaba muerto de dolores y me dio un nolotil para tomar para que pudiera aguantar mejor. Fue todo amabilidad. Su hija que está por allí, coordinando para llevarnos, para organizarnos. Esas cosas, en esas situaciones…”, expresaba, antes de hacer un gesto de dolor que le interrumpía el habla, contando a continuación que tras el accidente tiene “dos costillas rotas, la nariz rota y todo lo que son las lumbares con un hematoma entero”.

“Me cuesta mucho moverme y estar quieto en una posición”, ha explicado, emplazándose a verse en cuanto puedan y en cuanto Iñaki se recupere.

“Muchas gracias Antonio, y en cuanto pueda te llamo a la farmacia y me acerco a verte y a darte un abrazo y las gracias. De verdad que sí, que nunca te olvidaré, jamás”, recalcaba el superviviente del accidente.

Tras sus palabras, Antonio, sonriente, se despedía con humildad respecto a quienes ya le consideran uno de los héroes de Urda: “Yo creo que héroes somos todos cuando nos encontramos en esa situación. Mi valor no ha sido nada más que la suerte o la mala suerte de encontrarme allí en ese momento”.