Celia Molina Huelva, 30 OCT 2026 - 10:28h.

La exministra del PP falleció, a los 59 años, en el accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado miércoles en el municipio de Urda

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El pasado 29 de octubre, un día después de que tuviera lugar el terrible accidente ferroviario de Urda, se confirmó la muerte de la exministra de Empleo y Seguridad Social del PP, Fátima Báñez, a los 59 años. La onubense viajaba a Sevilla en uno de los trenes siniestrados, pues iba a acudir allí a un evento de la CEOE, fundación de la que es presidenta desde julio de 2020. Su intención era participar en un acto del Día de la Empresa, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Desgraciadamente, Báñez fue identificada como una de las 69 víctimas que, de momento, ha dejado este accidente, en el que un tren AVE que iba de camino a Santa Justa embistió por detrás al Iryo que tenía delante, después de la caída del sistema LZB en el tramo de Urda, Toledo. Dicha caída hizo que se detuvieran todos los trenes que circulaban por esa vía pero, desde el control de Atocha, el AVE recibió la orden, por parte de un operario, de retomar la marcha a velocidad normal.

El funeral se celebrará este viernes 30 de octubre

Tras confirmarse la muerte de la exministra, su primo Francisco informó de lo devastada que está su familia: "Una tristeza grandísima. Ha sido un mazazo para la familia. Una cosa repentina y tan inesperada... Mucha tristeza. La familia está abatida. Su madre está fatal y sus hermanos", dijo, añadiendo también que todos vivieron horas de mucha confusión hasta que les confirmaron al cien por cien que habían encontrado su cuerpo sin vida.

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Acorde con las convicciones religiosas de la exministra

Según el Diario de Huelva, tierra natal de Fátima, su funeral tendrá lugar este viernes 30 de octubre en San Juan del Puerto, su localidad de nacimiento, donde, por decisión de la familia, recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. El velatorio se instalará en el Tanatorio de Huelva, mientras que la parroquia de San Juan Bautista de San Juan del Puerto acogerá una misa en su memoria, de acuerdo con las profundas convicciones religiosas de la exministra de Rajoy.

Además, la familia ha manifestado su deseo de que la despedida sea pública, para que todas aquellas personas que lo deseen, puedan acudir a presentar sus respetos.

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El Ayuntamiento de Huelva lamentó en sus redes sociales la dura pérdida de esta vecina, a la que dedicaron un sentido mensaje: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo y expresa sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Fue la primera mujer onubense en ser nombrada ministra del Gobierno de España, recibió la Medalla de la Ciudad en 2012, en reconocimiento a una trayectoria que abrió camino a las mujeres de nuestra tierra. Huelva pierde a una de sus figuras destacadas. Nuestro cariño y respeto", dijeron en un comunicado.

San Juan del Puerto hizo lo propio para trasladar sus más profundas condolencias: "El Ayuntamiento de San Juan del Puerto expresa su más profundo dolor y consternación por el fallecimiento de nuestra paisana Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. San Juan del Puerto llora hoy la pérdida de una sanjuanera que formó parte de la vida pública de nuestro país y que siempre estará vinculada a la historia de nuestro municipio", escribieron.