Agencia EFE 08 NOV 2026 - 12:07h.

El cantante logró en Gijón el mayor número de enfrentamientos de rap improvisado disputados en tan poco tiempo

Gazir tenía 20 segundos de descanso entre batallas y acabó su desafío con solo tres derrotas ante campeones mundiales

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OviedoEl rapero Gazir hizo historia este sábado 7 de noviembre en Gijón (Asturias) al completar con éxito un reto de 200 batallas de ‘freestyle’ en 12 horas frente a 250 rivales, una hazaña con la que consiguió establecer un nuevo récord Guinness.

Concretamente, por el mayor número de enfrentamientos de rap improvisado disputados en ese periodo de tiempo, en un evento que reunió a algunas de las figuras más importantes de la historia de la disciplina.

El campeón internacional de Red Bull Batalla regresó a sus orígenes para afrontar ‘Gazir Contra Todos’, un desafío de resistencia física, mental y creativa celebrado en Laboral Ciudad de la Cultura.

Con apenas 20 segundos de descanso entre batallas

Encadenó 150 enfrentamientos individuales y otros 50 en formato de dos contra uno, con apenas 20 segundos de descanso entre batallas y un margen máximo de diez derrotas para completar el reto.

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Durante más de 11 horas de improvisación, el asturiano se enfrentó a campeones internacionales, referentes históricos, competidores de la élite actual y aficionados procedentes de las plazas, en un recorrido que combinó distintas generaciones del movimiento.

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Puso a prueba su capacidad para mantener la originalidad, la agilidad mental y la resistencia vocal a lo largo de toda la jornada. Gazir completó su reto con un balance de 197 victorias y 3 derrotas.

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Perdió únicamente ante Babi, tras 115 triunfos consecutivos; y los campeones mundiales Skone y Bnet, en una actuación marcada por la exigencia de sostener el nivel competitivo durante diez bloques seguidos de 20 batallas, sin posibilidad de réplica y con apenas 16 minutos de descanso programado a lo largo de todo el evento.

La juez oficial de Guinness World Records estuvo presente durante el evento para validar el intento del asturiano. "Mi tarea es asegurarme de que cada batalla es legal", declaró a EFE en plena celebración del evento, antes de adjudicar la oficialidad de la consecución del hito.

No obstante, el 'freestyle' español ya contaba con un precedente en el Libro Guinness de los Récords, cuando el alicantino Arkano, en octubre de 2016, logró improvisar de manera ininterrumpida durante 24 horas, 34 minutos y 27 segundos en la Puerta del Sol de Madrid.

Su enfrentamiento con Bnet, uno de los más esperados

Volviendo al plano competitivo, la primera mitad de la jornada funcionó como un recorrido por la historia de Red Bull Batalla, con enfrentamientos ante Piezas, campeón nacional en 2008; Noult, campeón internacional en 2009; Blon, uno de los grandes referentes del circuito español; e Invert, campeón internacional en 2014.

El venezolano McKlopedia, subcampeón internacional en 2009 y figura emblemática de la vieja escuela, protagonizó la batalla número cien, que marcó el ecuador del desafío.

La segunda parte elevó progresivamente la exigencia a la par que aumentaba el cansancio, con la aparición del argentino Mecha, uno de los competidores más destacados del panorama actual; Zasko, campeón nacional en 2019; y Bnet, campeón internacional en 2019 y vencedor de la Final Nacional española de 2025, cuyo estilo imprevisible y musical volvió a cruzarse con el de Gazir en uno de los enfrentamientos más esperados de la velada.

También participó el colombiano Valles-T, tercero en la última Final Internacional de Red Bull Batalla y protagonista de algunas de las rivalidades más reconocidas del circuito, antes de que el mexicano Aczino, tricampeón internacional en 2017, 2021 y 2022, cerrase el evento con la batalla número 200.

El enfrentamiento ante Aczino añadió un componente histórico al desenlace de la jornada, ya que el mexicano fue precisamente quien derrotó a Gazir en la final internacional de 2022, celebrada en Ciudad de México.

Cuatro años después, ambos volvieron a encontrarse en un contexto completamente diferente, con el asturiano al límite de sus fuerzas y ante la oportunidad de culminar uno de los mayores desafíos de su trayectoria.

Más de 4.800 compases improvisados por Gazir

La magnitud del récord también quedó reflejada en las cifras de una jornada en la que Gazir tuvo que improvisar más de 4.800 compases, equivalente, por volumen de duelos, a disputar cincuenta Finales Nacionales de Red Bull Batalla en un solo día.

Para preparar el desafío, el asturiano había trabajado durante los meses anteriores con un equipo integrado por una logopeda, una profesora de canto, un preparador físico, un nutricionista y una psicóloga, con el objetivo de desarrollar la resistencia necesaria para soportar una prueba que exigía dosificar la energía sin comprometer el nivel de improvisación.

En una entrevista concedida a EFE en vísperas del evento, Gazir había defendido la necesidad de explorar nuevos formatos que permitan ampliar el alcance del ‘freestyle’ más allá de las competiciones tradicionales.

Aseguró que desafíos de esta naturaleza ofrecen la oportunidad de descubrir facetas de los artistas que difícilmente encuentran espacio en los torneos convencionales. "Hay capacidades de mi ‘freestyle’ que no da tiempo a demostrar en cuatro batallas", explicó.

El asturiano estaba convencido de que los estados creativos que aparecen tras varias horas improvisando podían permitirle mostrar versiones desconocidas de su repertorio y comprobar hasta dónde alcanzaba su resistencia.