A sus 74 años, Kiko Veneno saca nuevo disco, 'Precisamente', en el que habla del humor como herramienta para entender el mundo, de las canciones que el público interpreta al revés y de su colaboración con Estopa: "Escribir hoy canciones alegres es más subversivo que las de denuncia”, dice

Kiko Veneno: “Ahora se canta casi infantil, pero a mí me va la garra”

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Hay algo casi insolente en publicar un disco alegre en noviembre de 2026. El mundo anda bastante ocupado en sus calamidades, las discusiones públicas se han convertido en una competición de agravios y parece que cualquier manifestación de optimismo necesita presentar previamente sus disculpas. Kiko Veneno , que lleva cerca de medio siglo escribiendo canciones sin someterse a demasiadas convenciones, ha decidido ir por otro camino. Su nuevo álbum, Precisamente, está lleno de rumbas, melodías luminosas y una voluntad de entendimiento que, en estos tiempos de ceños fruncidos, tiene algo de provocación. "Puedo ser perfectamente tres cosas: un buen tío, un cachondo y un cabrón", nos confiesa a Uppers. ¡Y con portada creada por su amigo, el artista Barceló!

«Posiblemente escribir canciones alegres sea hoy más subversivo que escribir canciones de denuncia, porque va a contracorriente, es más inesperado. Realmente, la reacción ante el horror del mundo es manifestar tu disgusto y tu protesta. En cambio, esto no es ninguna reacción ante el horror del mundo; es manifestar la alegría latente que las personas tenemos dentro de por sí. Es un mensaje optimista, de fe en la naturaleza humana. Y quizá pueda por eso ser subversivo. Por inesperado, porque al fin y al cabo lo subversivo es que nadie espera».

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Después de 'Hambre'

El disco, que llega cinco años después de Hambre (2021), ha sido producido por Bronquio, músico jerezano asociado a la electrónica y a una generación que ha aprendido a relacionarse con los géneros musicales sin demasiados complejos. En sus diez canciones conviven la rumba, el pop y una producción contemporánea que no trata de rejuvenecer artificialmente a Kiko, sino de dar una unidad sonora a composiciones que nacieron de maneras muy distintas. Una de ellas, «Con la pluma de una gaviota», contiene quizá la mejor explicación del espíritu del álbum: un náufrago reconoce que sus sueños se han ido al garete, pero lo cuenta sobre una música que invita a moverse.

«El tío está desesperado de su vida y está cantando su fracaso. Para mí era una canción melancólica, yo la hacía un poco balada, a tiempo lento. ¿Y Bronquio qué hizo? Pues la hizo en plan ligero, en música pop, alegre. Me gustó mucho la idea porque pensé: ya bastante estás haciendo con confesar tu derrota. El náufrago está confesando que ha fracasado en la vida y que ya lo que él quería no lo va a conseguir, y es irremediable. Pero por lo menos un último gesto de alegría al confesar su derrota».

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El humor ha acompañado a Kiko Veneno desde sus primeras canciones, aunque no siempre haya ocupado el mismo lugar en su idea del oficio. Sus letras pueden pasar de una imagen disparatada a una observación dolorosamente precisa sobre las relaciones humanas, el dinero o el desamor. La aparente ligereza de sus personajes esconde una desconfianza bastante saludable hacia quienes se presentan como propietarios de la verdad.

«El humor permite ser más profundo, porque tiene su propia contradicción. Estamos hablando de entender el mundo, de definir el mundo, de hablar de política, de relaciones sociales, de relaciones de poder. Todas estas relaciones siempre son interesadas, tienen un objetivo. El humor parece que rompe esas barreras, y como que te ríes de ti mismo. Mientras que lo estás confesando, te estás riendo. Creo que eso le da más alcance. La opinión del payaso tiene más alcance que la opinión del hombre serio. El hombre serio, en el fondo, tiene una presunción, una soberbia: la presunción de querer decir la verdad. El payaso, en cambio, se abandona a la suerte profundamente humana de decir lo que se le ocurra para mostrar el lado humano. Y creo que llega más lejos».

En España, el humor televisivo y el monólogo han adquirido durante las últimas décadas una presencia que trasciende el entretenimiento. Desde la sátira política hasta las formas más disparatadas del absurdo, los cómicos han ocupado espacios de conversación pública que antes pertenecían casi exclusivamente a periodistas, políticos e intelectuales. Kiko les atribuye una importancia considerable.

«Pienso que los cómicos son los que la han mantenido la democracia en España, o lo que queda de ella. Sobre todo los monólogos en la televisión. Han definido las necesidades afectivas, lúdicas y comunicativas del pueblo español mucho mejor que los políticos, los sociólogos y todo eso. Porque han ido al meollo de la cuestión: la necesidad de hacerle la vida a la gente más soportable, mejor, tener puentes entre la gente. Esta pléyade gloriosa de cómicos ha facilitado mucho la convivencia. Aunque no han podido evitar, por supuesto, el estado de crispación y de deterioro de las relaciones. Eso ya viene por otros motivos. Pero creo que ha sido muy importante su la labor».

Entre sus admirados reserva un lugar privilegiado para Chiquito de la Calzada, aquel cómico malagueño que inventó un idioma propio y consiguió que media España comenzara a hablar como él. «Chiquito es maravilloso. Es el absurdo español, el experimento español; una falta de respeto, una falta de vergüenza, una falta de pensamiento, de inventarse las palabras, de transgredir todo lo transgredible. Chiquito es divino, Chiquito es el capitán de todo eso».

Las canciones populares adquieren significados que sus autores no pueden controlar. Algunas terminan asociadas a historias de amor, despedidas o momentos personales que nada tienen que ver con las circunstancias en las que fueron escritas. Kiko acepta con naturalidad ese proceso, salvo en un caso: «Hay una que ha sido mal interpretada esencialmente, que es “Echo de menos”. Porque la gente ha interpretado “si tú no te das cuenta de lo que vales, el mundo es una tontería”, y la letra habla en singular: si tú no te das cuenta de lo que vale en el mundo, el mundo es una tontería. Eso que vale en el mundo es el cariño, las familias, los valores que tenga cada cual; y se ha llevado a la autoayuda. Hay una corriente de opinión ideológica, para mi gusto totalmente engañosa, que dice que gran parte de la desconexión humana es no valorarnos a nosotros mismos. Cuando yo pienso que es no valorar la vida, no a nosotros mismos. Decir que el mundo es valioso porque yo soy muy valioso..., me parece nefasto, un paso atrás extraordinario».

El tema con Estopa

Precisamente contiene una canción titulada «Yo y mi mánager», grabada con Estopa . Surgió de una improvisación en un camerino. «Se basa mucho en la espontaneidad; en la guasa también. Porque la guasa es, de alguna forma, una cualidad o una característica de los pobres. Son las clases bajas las que tienen guasa, las clases altas tienen malaje, pero no tienen guasa. La guasa, el reírte, picarse unos a otros, todo eso son cosas de la gente menos favorecida económicamente».

«Empezamos con un chiste, a reírnos: oye, los mánagers, imagínate los mánagers, que mi mánager y tal... Porque siempre nos hemos admirado mutuamente y pensamos: ¿por qué no hacemos una canción de esto? Y justamente estaba allí mi mánager. Empezamos a cantar un poco así, “mi mánager no quiere ni que beba agua ni aunque esté lloviendo”... Fue el primer verso que se nos ocurrió. Y entonces mi mánager decía: “¡Eso es un hit! ¡Eso es un hit!”».

El resultado plantea una cuestión interesante en una industria donde muchas canciones se escriben mediante reuniones de numerosos compositores y productores, cada uno encargado de aportar una parte del producto final. «Me gusta mucho que remarques lo de la espontaneidad porque es verdad que se pierde con tanta colaboración y con tanto eso. Los guiones, las novelas entre tres... Se pierde la personalidad, la individualidad, y con ello se pierde la espontaneidad, la gracia y la profundidad. La profundidad que da el sentirte profundamente persona tú cuando estás haciendo algo. Sentirte completamente tuyo y llegar con tus herramientas a lo más hondo que puedas. Es una cosa muy bonita que no es nada frecuente ni fácil».

El éxito que tardó quince años

La trayectoria de Kiko Veneno no responde al recorrido habitual de un músico que comienza siendo desconocido, alcanza la popularidad y después administra sus éxitos. Nacido en Figueres en 1952 y vinculado desde joven a Andalucía, estudió Filosofía y Letras antes de dedicarse profesionalmente a la música. A mediados de los setenta conoció a los hermanos Raimundo y Rafael Amador, con quienes formó Veneno. El único álbum del trío, Veneno (1977), tuvo escasa repercusión comercial en su momento, pero acabaría convirtiéndose en una obra fundamental para comprender el encuentro entre el flamenco, el rock y la cultura popular española.

En 1979, Kiko participó en La leyenda del tiempo, el revolucionario álbum de Camarón de la Isla , para el que escribió «Volando voy». Su carrera en solitario comenzó con Seré mecánico por ti (1982), al que siguieron años de trabajos que recibieron mayor atención entre músicos y críticos que entre el público. El gran cambio llegó con Échate un cantecito (1992): allí estaban «En un Mercedes blanco», «Echo de menos» y otras canciones que ampliaron extraordinariamente su audiencia. Está muy bien eso del cariño (1995) consolidó aquella etapa. Kiko no exagera sus cifras ni pretende convertir toda su discografía en una sucesión de triunfos.

«En todos mis discos hay cosas preciosas que yo reconozco, que me encantan, y me siento muy agradecido de haberlas podido hacer. Y quizá los compañeros músicos han sido más conscientes. Hay canciones que no han tenido éxito popular, pero a ellos sí les han llegado. No deja de ser una medalla de consolación, pero es muy importante. Yo creo que tengo grandes canciones ahí que el público ignora totalmente. Pero me conforta simplemente, primero, que las he hecho. Si tú sabes que la canción es buena, está ahí. Y la alegría ya la tienes, ya te la has llevado. No te hace falta que nadie te diga que es buena. Eso ya es suficiente recompensa». El reconocimiento institucional llegaría mucho después. En 2012 recibió el Premio Nacional de las Músicas Actuales, concedido por el Ministerio de Cultura, cuando su influencia sobre varias generaciones de artistas estaba ya fuera de discusión.

La manera en que Kiko explica su llegada a la profesión ayuda a entender su relación poco angustiosa con el éxito. «Yo empecé en la música un poco por un regalo divino. Terminé mi carrera, me puse a trabajar un año en el Instituto Nacional de Estadística. Conozco a Raimundo y me pongo a hacer unas canciones muy raras. Yo no tenía tradición musical ninguna, había empezado a aprender la guitarra. Hicimos un disco maravilloso y dije: esta es mi profesión».

«Soy un privilegiado de los dioses, porque sin haberlo estudiado, sin habérmelo propuesto, sin antecedentes, ni formación, sino simplemente con la sensibilidad propia de una persona humana que siempre se ha interesado por el arte y por la música, porque la música me gustó desde niño, de una forma nunca activa, empezando cantando las canciones de la radio... Esa era mi formación. Era devoto de Los Brincos, de Los Bravos, de los Beatles , de todo lo que había. Me gustaba todo. Fue una generación increíble e irrepetible. Una década y media de música, desde mediados de los sesenta y todos los setenta. Ese periodo no volverá a repetirse por la cantidad de obras maestras que se produjeron. Y tuve la fortuna de que esa fue mi generación, esa fue la música con la que me crié».

«Yo ya me consideré súper afortunado. Digo: hombre, si estoy aquí, dentro de esta generación tan brillante y tan extraordinaria, me han grabado un disco y la gente lo pone y le gusta... Bueno, no a todo el mundo, pero mucha gente lo valora. Yo me doy por súper satisfecho, muy afortunado. Y entonces, también tengo el estoicismo de no luchar contra lo que no puedo. Si no dispongo de más medios de llegar a más gente, por lo que sea, pues lo aceptas y te refugias en tus amigos, en tus compañeros músicos que te aprecian y te apoyan y en otros valores que no sean el éxito popular».

El álbum de 1992 también contribuyó a popularizar una forma de canción aflamencada que encontraría numerosos continuadores durante los noventa y los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, Kiko distingue entre la experimentación de Veneno, la elaboración musical de Échate un cantecito y el llamado flamenquito, una etiqueta bajo la que terminaron agrupándose propuestas muy distintas: «Veneno es un disco para nosotros mismos. Son canciones experimentales, fuera de límites, mientras que las canciones del Cantecito son canciones populares, bien hechas, bonitas, melodiosas, con un mensaje positivo para la gente».

«Yo creo que el flamenquito viene más del disco del Cantecito. De “Echo de menos” y todo eso, que era una forma de presentar canciones aflamencadas, andaluzas, con la sonoridad de Andalucía, como “En un Mercedes blanco”. De ahí creo que empieza a nacer esa moda del flamenquito, de canciones con aire flamenco también, pero con otra intención. El flamenquito ya es una simplificación, una banalización quizá, sin despreciar a nadie, de los aires flamencos más profundos. También tiene el interés de quitarle las asperezas, el quejío tan hondo y tan doloroso que tiene el flamenco de verdad, pero que lo hace un poco difícil de compartir por el gran público. Simplificó el mensaje, intentando hacerlo menos arisco, quitándole punta».

La figura pública de Kiko Veneno siempre ha resultado difícil de encerrar en una categoría. Ha escrito canciones que forman parte del repertorio popular, participado en discos decisivos para la historia de la música española y mantenido una actitud crítica ante la política y las convenciones sociales. Su manera de expresarse, entre la reflexión filosófica y el habla de la calle, tampoco facilita que se le confunda con un artista preocupado por administrar solemnemente su prestigio.

«Puedo ser perfectamente tres cosas: un buen tío, un cachondo y un cabrón. Me gusta mucho el humor y cada vez hago reír más a la gente. Antes me reconocía menos en el humor, pretendía ser... No sé, como que menoscababa mi capacidad. Decía yo: no, yo quiero ser poeta, yo quiero cantar las cosas grandes de la vida. Pero es que hacer reír es una labor también muy bonita. Puedo ser un cabrón también, cuando me exaspero, cuando pierdo la paciencia y el control. Pienso que la gente me conoce más, quizás, como persona pública, lenguaraz, persona de izquierdas, rebelde y crítica, que intenta ver la contradicción del mundo, que como músico».

Hay algo de reconciliación en esa aceptación del payaso que antes parecía incomodarle. El muchacho que escuchaba a Los Brincos y a The Beatles, el músico que grabó Veneno sin imaginar la importancia que adquiriría, el compositor que tardó quince años en conocer un gran éxito comercial y el hombre que hoy reivindica a los cómicos frente a los discursos solemnes no son personajes diferentes. Son distintas edades de alguien que sigue intentando entender las contradicciones humanas sin renunciar a la música ni al humor. En Precisamente, incluso un náufrago puede cantar su derrota con una melodía alegre. No es poca cosa, visto cómo está el patio.