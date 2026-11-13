La intérprete ha vivido una noche especialmente emotiva al conseguir seis gramófonos por 'Lux' mientras algunas de las personas más importantes de su vida estaban presentes

Todos los detalles de los Latin Grammy: del arrollador éxito de Rosalía al conquistar seis premios a los otros ganadores españoles

Compartir







Rosalía ha vivido una de las noches más importantes de su carrera musical al hacerse con seis premios Latin Grammy, una cosecha de galardones que vuelve a situarla en el centro de la industria musical.

Sin duda, ha sido una celebración en la que, además de los reconocimientos profesionales, la artista ha contado con el respaldo de algunas de las personas más importantes de su vida.

Entre ellas ha destacado Loli Bahía, que no solo ha estado a su lado durante la ceremonia, sino que también ha querido felicitarla públicamente a través de las redes sociales con un gesto que no ha pasado desapercibido.

PUEDE INTERESARTE El tierno mensaje de Rosalía a Loli Bahía tras ganar el premio Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas

Loli Bahía, en los Latin Grammy

La modelo francesa ha acompañado a la cantante durante la gala y ha sido testigo directo de una de las noches más significativas para su pareja.

Para la ocasión, Loli ha apostado por un estilismo sencillo, formado por una camisa blanca y un choker negro al cuello. Una elección que encajaba con la estética sobria y sofisticada que suele caracterizar sus apariciones públicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pese a que no se han sentado juntas, sí se las ha podido ver una al lado de la otra detrás de las cámaras, fiel a la discreta relación sentimental que ambas mantienen.

Desde las butacas, Bahía se ha mostrado especialmente emocionada al escuchar seis veces el nombre de Rosalía como ganadora por 'Lux' a Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Alternativa, Canción del Año por 'La Perla', Mejor Canción Pop por la misma canción, Mejor Vídeo Musical Versión Corta por 'Sauvignon Blanc' y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Su mensaje en redes

Una vez terminada la ceremonia, Loli ha querido compartir con sus seguidores una pequeña muestra de la felicidad que le ha producido la noche de Rosalía.

Lo ha hecho a través de una historia de Instagram en la que ha publicado una fotografía del sobre y el papel identificativo de la cantante, con el nombre de su disco, 'Lux'.

Sobre la imagen ha escrito un escueto pero significativo "x6", en referencia a los seis gramófonos que ha conseguido la catalana, acompañado de un emoticono de una mujer con una corona. Un emoji que parece una forma de reconocer a Rosalía como una auténtica reina de la música, sobre todo después de una noche en la que ha conseguido imponerse en algunas de las categorías más importantes de los premios.

Loli ha preferido así celebrar el triunfo desde la discreción, pero su presencia en Las Vegas y esta felicitación reflejan dos muestras de apoyo a la etapa musical de Rosalía.

Rodeada de sus personas de confianza, su hermana Pili y Albert Cusell

Bahía no ha sido la única persona cercana que ha querido estar junto a la intérprete de 'Magnolias' en una velada tan importante. La cantante también ha contado con la compañía de su hermana mayor, Pilar Vila, conocida popularmente como Pili, una de las figuras fundamentales de su vida personal y familiar.

Pili estuvo sentada a su lado durante la ceremonia y vivió de cerca la emoción de cada uno de los premios. La relación entre ambas hermanas siempre ha sido muy estrecha. Aunque Pilar mantiene un perfil mucho más discreto y alejado de la exposición pública, ha acompañado a Rosalía en diferentes momentos de su trayectoria y forma parte de su círculo de máxima confianza.

Junto a Pili también estuvo Albert Cusell, amigo íntimo de la cantante y una de las personas que forman parte de su equipo de management. Los tres representan ese entorno cercano que ha querido mantener a su lado en una noche en la que todas las miradas estaban puestas en ella.

La relación de Rosalía y Loli Bahía

La presencia de Loli Bahía en esta noche tan especial también vuelve a evidenciar el momento personal que atraviesa Rosalía. La cantante y la modelo francesa llevan meses protagonizando titulares por la estrecha relación que mantienen y por sus constantes apariciones juntas en distintos lugares del mundo.

Los primeros rumores comenzaron a finales de 2025, cuando empezaron a ser fotografiadas juntas. Desde entonces, su complicidad ha ido haciéndose cada vez más evidente.

Han sido vistas juntas en París, Madrid, Río de Janeiro y Nueva York, entre otros destinos, y también han compartido momentos de lo más cariñosos durante la gira de la catalana, dejándose incluso fotografiar dándose un beso en plena calle.

Aquellas imágenes supusieron una de sus primeras muestras de afecto más evidentes ante las cámaras y confirmaron públicamente la cercanía sentimental que existe entre ellas.