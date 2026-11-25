telecinco.es 25 NOV 2026 - 12:06h.

Apoyará 44 escuelas e impulsará programas de continuidad educativa, inclusión de niños con autismo, formación docente, deporte, nutrición y atención sanitaria.

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Shakira y Hugh Evans, cofundador y CEO de Global Citizen, han anunciado que el Fondo de Educación FIFA Global Citizen destinará recursos a cinco organizaciones venezolanas para beneficiar a más de 13.000 niños.

La iniciativa apoyará 44 escuelas e impulsará programas de continuidad educativa, inclusión de niños con autismo, formación docente, deporte, nutrición y atención sanitaria. También permitirá formar a 41 docentes y miembros del personal académico e involucrar a 180 familias. Shakira destacó la importancia de garantizar espacios seguros de aprendizaje para transformar el futuro de los niños y agradeció la labor de profesores y líderes comunitarios.

Esta iniciativa forma parte del compromiso solidario de la artista con la educación infantil. En conjunto, el Fondo de Educación FIFA Global Citizen cuenta con una inversión aproximada de 9,55 millones de dólares, distribuida entre 63 organizaciones de 21 países, con el objetivo de beneficiar a más de 413.000 niños durante el próximo año.

Además, en esta semana se ha confirmado su nominación como candidata para formar parte del Songwriters Hall Of Fame (El Salón de la Fama de los Compositores), de la mano de nada menos que Lady Gaga, Pink, Jack White o SIA.

Esta nominación es el reconocimiento a toda una carrera siendo una de las compositoras e intérpretes más importantes de la música popular del siglo XXI. Una carrera que comenzó a despuntar a nivel internacional con un álbum, ‘Servicio de Lavandería’, que La Loba grabó tanto en español como en inglés, y que cumple precisamente ahora veinticinco años.

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‘Servicio de Lavandería’ -’Laundry Service’ en inglés- fue un antes y un después en la carrera de la artista colombiana. Este trabajo supone una bisagra entre los inicios más alternativos de Shakira y su consagración como estrella de masas.Canciones como ‘Te Dejo Madrid’, ‘Whenever, Wherever’, ‘Te Aviso, Te Anuncio’ o ‘Underneath Your Clothes’ son una buena muestra del impacto que tuvo ‘Servicio de Lavandería’ a nivel global.

Sin este álbum no podríamos entender la trayectoria posterior de Shakira, que la encumbró como la superestrella que es hoy: una leyenda de tal calibre que ha hecho historia en Madrid con su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran -donde, por supuesto, se corearon canciones de ‘Servicio de Lavandería’, demostrando su vigencia cinco lustros más tarde-, con más de una docena de shows para el recuerdo, Macondo Park y todo el resto de sorpresas detrás de Es Latina.

Shakira duerme pero no descansa. Apenas un mes después de su consagración como la artista hispanohablante más grande de su generación, la colombiana anuncia nuevas fechas para su tour "Las Mujeres Ya No Lloran" en 2027.

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Los países agraciados con una visita de La Loba son Panamá, Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Puerto Rico. Especialmente reseñable es la vuelta de Shakira a Venezuela y a Costa Rica, donde no actúa desde principios de la década pasada. En concreto desde 2010 y 2011, respectivamente. Las entradas no están todavía a la venta pero todo parece apuntar a que el 2027 de Shakira comenzará con el mismo ritmo que ha vivido en 2026: el de una artista total que no para de superarse a sí misma.