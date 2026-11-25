La actriz ha recurrido a sus redes sociales para hablar sobre su relación con Quique Sánchez Flores y desmentir algunas informaciones

El entorno de Blanca Romero revela los motivos de su ruptura con Quique Sánchez Flores: "Hablaba por redes sociales con sus exnovias"

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Blanca Romero ha dicho basta. Después de conocerse su ruptura con Quique Sánchez Flores, con quien ha mantenido una relación sentimental durante aproximadamente un año, la actriz ha decidido dar un paso al frente y defenderse públicamente de las informaciones que están circulando sobre el final de su historia de amor.

Visiblemente molesta, ha utilizado sus historias de Instagram para desmentir algunas de las versiones que se han ofrecido y dejar claro que no está dispuesta a permanecer en silencio mientras se habla de ella.

Y es que en las últimas horas habían circulado rumores sobre que uno de los motivos de su quiebre sentimental era por los celos de la actriz. Una versión que ha provocado su contundente reacción.

Las declaraciones de Blanca Romero

"¡Ay, ay! Que están diciendo que me dejó Quique por celosa. ¡Mentira! Además, no soy celosa. Cuando hay realidad, hay realidad", ha comenzado diciendo en uno de los vídeos que ha compartido con sus seguidores.

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La intérprete ha manifestado que, según ella, dispone de pruebas para respaldar lo que cuenta: "Hay pruebas de todo".

Su enfado ha ido a más poco después, y la modelo ha asegurado que se va a defender. "Me estáis contando que me pusieron verde. Que Quique contó de todo otra vez. Esto no puede ser. Ahora me voy a defender, porque las mujeres tenemos que defendernos", ha señalado.

En este sentido, ha mencionado a Shakira como ejemplo de una mujer que decidió responder públicamente después de una ruptura muy mediática. "Mirad a Shakira, qué bien le vino. Pues hay que tomar ejemplo", ha comentado.

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De hecho, también ha reflexionado sobre la educación que reciben las mujeres en este aspecto. "Nos educan diciendo que hay que ser una señora y estar callada. Estar callada mientras te ponen verde. Cuando tú eres buena gente, honesta, te enamoras, eres fiel, se ríen de ti, eres una madre soltera… ¿Ahora van a venir a ponerte verde? No", ha lamentado.

Durante los vídeos, Romero también ha recordado su pasado sentimental, algo que parece haber influido en su decisión de hablar ahora. En concreto, ha mencionado su separación de Cayetano Rivera, con quien estuvo casada y cuya relación también estuvo bajo el foco mediático, y el consejo que le dio su padre, Rafael -fallecido el pasado mes de agosto- por aquel entonces.

"Hace tiempo, cuando lo de Caye, yo callé la boca y me pusieron verde. No me defendí. Y mi padre me dijo: 'Hija, defiéndete'. Ahora, por mi padre, me voy a defender", ha confesado.

La asturiana ha terminado con una advertencia: "Las cosas hay que hablarlas alto y claro y ahora vais a oír mi versión. Además, yo a la cara. No me escondo".