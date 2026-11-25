Celia Molina 25 NOV 2026 - 12:00h.

El cantante ha publicado una canción inédita tras la muerte de su padre, José Manuel Martín, que falleció el pasado 24 de octubre

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Hace un mes, Dani Martín tuvo que cancelar repentinamente sus conciertos previstos en el Palau Sant Jordi de Barcelona para ir corriendo al lado de su padre. José Manuel Martín falleció el pasado 24 de octubre y al cantante solo le quedó el consuelo de haber llegado a tiempo para agarrarle de la mano en sus últimos momentos. Después, el cantante publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que agradecía la comprensión de sus fans y, a la vez, se despedía de su progenitor:

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba. De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue de lo más sanador "escribió.

"Estoy bastante enfadado"

"Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda. Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona. Vuela alto, capitán", sentenció. Y, aunque llegar a despedirse le sanó de alguna forma, ahora, un mes después, el artista ha confesado que está "bastante enfadado" y, para poder gestionarla mejor, ha escrito una canción sobre su pérdida:

"Me salió esto para ti, Papá. Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti. Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero. Esto es un homenaje haciendo lo único que sé hacer: volcar mis sentimientos y comunicarme a través de la música", ha escrito Dani en su última publicación de Instagram.

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El recuerdo de su hermana fallecida, Miriam

"Ya no está, ya se fue /Ya no se oye a Camarón /Agarrado de mi mano, como el agua se marchó / Cuánto voy a echar de menos/ mi guerrero luchador/ que me dio la vida entera y de pequeño me cuidó /Qué humildad, qué señor/ Del Atleti, el campeón /Se han ido dos, seguimos fuertes /Aguantando el chaparrón /Yo me sentí un bebé precioso / que mimaste con amor / Siempre con besos al dormirme /Ya no está, ya no se oye a Camarón", dicen los primeros versos de la melodía que le ha dedicado a José Manuel.

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"Agarrados de la mano te marchaste sin sufrir / Solo me queda una flor que cuidar en mi jardín /Dale besos a mi hermana /Y no te olvides de mí/ Me has dejado mucha paz / Fue precioso nuestro adiós / Se ha quedado otro agujero / que jamás se ocupará / Gracias por amar tan fuerte con tu forma de amar / Fuiste un hombre tan bonito / Vuela alto capitán /Ya no está, ya no se oye a Camarón / Ha dejado de latir", termina esta sentida estrofa en la que al cantante ha recordado también la muerte de su hermana.

Miriam Martín falleció de forma repentina a causa de un infarto cerebral en febrero de 2009 y esta perdida marcó la vida tanto de su hermano Dani como del resto de su familia.