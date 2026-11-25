telecinco.es 25 NOV 2026 - 11:37h.

Los tres proyectos finalistas optan a recibir la recaudación íntegra de las entradas de la segunda edición del ciclo de charlas.

La inclusión social, el bienestar de las personas con alzhéimer y la convivencia intergeneracional centran las tres propuestas seleccionadas.

Los asistentes a 'Cangrejos Albinos' elegirán el proyecto beneficiario mediante una votación.

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La inclusión social, el bienestar de las personas con alzhéimer y la convivencia entre generaciones protagonizan las tres propuestas finalistas

Los asistentes a la segunda edición del ciclo de charlas podrán elegir qué iniciativa social se beneficiará de la recaudación íntegra de las entradas.

La segunda edición de 'Cangrejos Albinos' ha llegado a su fin tras reunir a Luz Casal, Quique Dacosta, Carolina Marín y Paco León en los Jameos del Agua, en Lanzarote. Las cuatro conversaciones con Ángeles Blanco ya pueden disfrutarse al completo en Mediaset Infinity. Sin embargo, el ciclo de encuentros todavía tiene una cita pendiente: conocer el proyecto solidario que recibirá la recaudación íntegra de la venta de entradas de esta edición.

El compromiso social forma parte de la trayectoria de 'Cangrejos Albinos', que ya en su primera edición apostó por apoyar iniciativas solidarias. Este año, el ciclo de encuentros refuerza esa vocación junto a los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), haciendo partícipe al público de la elección del proyecto beneficiario.

Tras evaluar las candidaturas presentadas, la comisión encargada de la selección ha elegido tres propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos. Ahora, serán los propios asistentes quienes tengan la última palabra.

Los tres proyectos solidarios finalistas de 'Cangrejos Albinos'

Tierra que cuida: huertos comunitarios para la inclusión social

Impulsado por la Asociación Sociocultural La Vida es Zuaina, este proyecto propone la creación de un huerto comunitario destinado a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad.

A través del cultivo de sus propios alimentos, las personas participantes podrán mejorar su alimentación, ganar autonomía y establecer nuevas redes de apoyo. La iniciativa también busca fomentar la convivencia vecinal y recuperar los saberes agrícolas tradicionales de Lanzarote, convirtiendo el huerto en un espacio de encuentro e inclusión.

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Un jardín terapéutico para personas con alzhéimer y otras demencias

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Lanzarote (AFA Lanzarote) propone adaptar los jardines del Centro de Día Casa Paquita para crear un espacio accesible y terapéutico.

El contacto directo con la naturaleza, los aromas de las plantas y las actividades de cultivo buscan estimular la memoria y favorecer la atención de las personas con alzhéimer y otras demencias. El jardín ofrecería, además, un entorno tranquilo en el que relacionarse y mejorar su bienestar diario.

Comunidad Viva: un proyecto para conectar generaciones

La Asociación Zonda y Alisios presenta un programa intergeneracional de participación comunitaria que busca conectar a vecinos de diferentes edades.

Mediante talleres, encuentros culturales, rutas y actividades artísticas, la iniciativa pretende reforzar la convivencia, favorecer el intercambio de experiencias entre generaciones y promover la participación activa de los vecinos en el cuidado de su entorno y en la vida del barrio.

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El público elige: así funciona la votación

Tal y como se anunció al comienzo de esta segunda edición, serán los asistentes al ciclo de conferencias quienes decidan a qué causa solidaria se destinará la recaudación.

Para participar en la votación, los asistentes al ciclo de conferencias reciben un correo electrónico en el que se presentan los tres proyectos finalistas y desde el que pueden acceder a una encuesta. Una vez dentro, deberán seleccionar su propuesta favorita y enviar su voto.

De esta manera, el público de 'Cangrejos Albinos' se convierte en protagonista de una decisión que contribuirá a mejorar la vida de la comunidad local.

Con esta iniciativa, 'Cangrejos Albinos' trasciende el escenario de los Jameos del Agua y refuerza su vocación cultural, social y participativa, demostrando que las grandes conversaciones también pueden ser el punto de partida de grandes cambios.