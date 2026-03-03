Celia Molina Pinto, 03 MAR 2026 - 10:38h.

La Concejalía de Igualdad de Pinto ha organizado un curso gratuito de maquillaje para mujeres que estén buscando un trabajo

Un año más, Madrid se prepara para albergar las multitudinarias manifestaciones del 8 de Marzo, día en el que se reivindican los derechos de las mujeres en pro de una igualdad real que parece no llegar nunca. Así lo demuestra la propuesta que ha hecho el ayuntamiento de Pinto, a través de sus redes sociales, en el marco de la programación de los actos feministas de esta representativa fecha, donde ha invitado a todas sus ciudadanas a un curso de maquillaje gratuito para acudir adecuadamente a una entrevista de trabajo.

"Te invitamos a la sesión de asesoría sobre imagen personal para afrontar entrevistas de trabajo, a cargo de la empresa local Pinto Beauty & Wellness by Mar Fernández, dirigido a mujeres. Una actividad dentro de la programación del 8M, organizada por la Concejalía de Mayores e Igualdad, que dirige Isabel Villajos", han dicho desde la cuenta oficial del ayuntamiento, junto a una fotografía -enmarcada en color morado - de una joven sentada frente a un espejo que utiliza una brocha de maquillaje para verse más hermosa.

"Maquillarse para proyectar profesionalismo"

"Aprenderemos técnicas básicas de auto maquillaje y asesoramiento para una entrevista de trabajo. El objetivo del maquillaje y la imagen es proyectar profesionalismo, confianza y atención al detalle, sin que la apariencia distraiga de tus capacidades profesionales. Las participantes llevarán al taller sus propios materiales: pinceles, algodones, espejos, paleta de sombras, bases, máscara de pestañas, desmaquillador, lápiz de cejas, labiales, delineadores, etc", dice la información del programa, que sitúa este curso estético entre la presentación de un libro en contra de los "príncipes azules" y la representación de Carmen de Bizet.

Una propuesta "vergonzosa" y muy "desafortunada"

La propuesta ha generado una oleada de opiniones en contra, en la que muchas mujeres no entienden cómo una iniciativa que se centra puramente en el aspecto físico e incrementa las diferencias estéticas entre hombres y mujeres forme parte de las celebraciones del 8 de Marzo en Pinto. El mensaje que se manda - el de la cosificación de la mujer en el entorno laboral - es justamente el contrario al espíritu de esta fiesta, que lo que busca es elevar a la mujer frente al pensamiento machista establecido.

"Me parece bastante desafortunado que dentro de las actividades del 8M se incluya un taller de maquillaje enfocado a “prepararse para una entrevista de trabajo”. El 8 de marzo no trata de cómo debemos vernos para encajar en un entorno laboral, sino de reivindicar nuestros derechos, la igualdad real y cuestionar precisamente las exigencias estéticas que históricamente se nos han impuesto. Creo que esta propuesta no refleja el sentido ni las reivindicaciones de esta fecha", ha dicho una de las usuarias, indignadas con la idea del ayuntamiento del PP.

"Me parece vergonzoso que se proponga para el 8M una actividad que en realidad fomenta y asume que las mujeres cambiemos nuestra imagen más natural para ser merecedoras de una oportunidad laboral por encima de otras. Recordemos que los hombres no necesitan aprender una forma específica de maquillarse para optar por un puesto de trabajo, de hecho con presentarse aseados y naturales es suficiente" ha añadido otra usuaria en la misma línea.

Algunas han ido más allá, insinuando que el maquillaje viene bien para "tapar los moratones de la violencia de género" o invitando a las mujeres que se presenten al curso a que también lleven "un pack de bayetas y un bote de friegasuelos" a la entrevista, a ver qué tal.