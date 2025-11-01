Agencia EFE 01 NOV 2025 - 11:38h.

El 1 de noviembre se celebra Todos los Santos y el 2, el Día de los Difuntos: qué se conmemora en cada fecha y por qué son distintas

Tradiciones en España por el Día de Todos los Santos: fiestas y curiosidades

Compartir







Noviembre ya llega, trayendo consigo la memoria de los que se fueron. Este otoño, particularmentes el 1 y 2 del mes, los cementerios españoles se visten con flores y un silencio… esos que honran las tumbas de sus amados.

Pero, ¿Cuándo es realmente el día en que se honra a los fallecidos y por qué es ese día en concreto?, ¿Qué significa la festividad de Todos los Santos?

Muchos fieles inician los ritos y tradiciones del Día de Difuntos el día 1 de noviembre, lo que da lugar a la sensación de que es ese día en el que hay que visitar los cementerios. Sin embargo, la Iglesia diferencia claramente las dos celebraciones.

PUEDE INTERESARTE Heidi Klum vuelve a reinar en Halloween: así se transformó en una terrorífica medusa en nueve horas

El 1 de noviembre la Iglesia católica celebra la festividad de Todos los Santos, conocidos y desconocidos. No sólo rinde homenaje a los que están en los altares, sino también a los cristianos que después de toda una vida son un modelo, según el evangelio.

La celebración se remonta al siglo IV y su origen es la gran cantidad de mártires de la iglesia en aquella época. Así, el 1 de noviembre está dedicado especialmente a los santos no canonizados, a reconocer su labor.

En su rezo del Ángelus del 2 de noviembre de 2014, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco explicó la diferencia entre la celebración de Todos los Santos y el Día de Difuntos: "Por una parte la Iglesia, peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio. Por otra, ella, como Jesús, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el Día de los Difuntos se pide que sus almas vayan al Cielo

El Día de los Fieles Difuntos se conmemora el 2 de noviembre desde que en el siglo X un monje benedictino, san Odilón, empezara a celebrar en esa fecha en concreto una misa pidiendo por todos los difuntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sentido de estas oraciones era pedir la purificación de las almas de los que habían partido para que pudieran acceder a la vida eterna libres de pecado. Esa práctica se venía realizando desde hacía siglos y está recogida en el Antiguo Testamento. Sin embargo, fue en la Edad Media cuando se generalizaron las misas ofrecidas como ‘sufragio’ por los difuntos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A partir del siglo XVI, toda la Iglesia de rito latino adoptó la fecha fijada por san Odilón. Hoy marca en el calendario un puñado de tradiciones tanto religiosas como paganas.

La visita a los cementerios

La principal tradición en el día de los Fieles Difuntos es visitar los cementerios. Familiares y amigos llevan flores a las tumbas de sus seres queridos, las limpian, rezan por sus almas y les 'acompañan' un rato. No falta quien les cuenta cómo van las cosas en casa desde que se han ido.