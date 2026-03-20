Se crea una cuenta para decir que él no es Epstein por su enorme parecido físico

“Palm Beach Pete” se volvió viral tras ser confundido con Jeffrey Epstein después de que un desconocido lo grabara mientras conducía en Florida.

La realidad, como reflejan los vídeos, es que el parecido con el multimillonario es evidente

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“Palm Beach Pete” se volvió viral tras ser confundido con Jeffrey Epstein después de que un desconocido lo grabara mientras conducía por una autopista en Florida. La realidad, como reflejan los vídeos, es que el parecido con el multimillonario es evidente. Él mismo reconoce que ha sido muy loco todo lo que le ha ocurrido.

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Jeffrey Edward Epstein, nacido el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, en Nueva York, ciudad en la que creció, logró asentarse en el mundo de las finanzas tras haberlo intentado en el mundo de la educación escolar. En su juventud había sido un "chico normal", según fuentes que pertenecieron a su entorno, y destacaba por estudiar matemáticas y tocar el piano. Sin embargo, una vez fundó su propia empresa, el empresario que se autodenominaba 'filántropo' (donó grandes de dinero a entidades de investigación como el Instituto Tecnológico de Massachusetts) comenzó a gestar una enorme red de tráfico, explotación y abuso de menores en el mundo de élite.

Pero lo que se descubrió con el paso de los años fue una red de contactos con los hombres más poderosos del mundo empresarial y político junto con una red de abuso de menores.

Epstein comenzó a ser investigado en 2005 por la policía de Palm Beach después de que un padre denunciara que había acosado y abusado sexualmente de su hija de 14 años. Los agentes habían reunido información y, ante las sospechas de otros casos registrados, le detuvieron por primera vez. Epstein se declaró culpable de lo ocurrido con la adolescente y un tribunal del Estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. No obstante, solo cumplió 12 meses bajo custodia -y con una extensa libertad laboral-, tras un controvertido acuerdo de declaración.

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Algo más de 10 años después de la primera y controvertida condena contra su persona, el 6 de julio de 2019, fue arrestado en EEUU a su regreso de Francia en un avión privado. De forma inmediata, fue inculpado de explotación sexual de menores y de conspiración para explotar sexualmente a menores. Los papeles de Epstein señalaban a personas de todos los ámbitos, que han pagado el precio de estar cerca de su persona y participar en sus fiestas con orgías y, según todas las evidencias, menores.

Sus víctimas, decenas identificadas por las autoridades, pretendían escuchar cómo recibía una condena ejemplar. Sin embargo, después de que el tribunal encargado del caso hiciera públicas casi 2.000 páginas de documentos que ofrecían detalles sobre la supuesta red, y a pesar de que Epstein había conversado con su novia bielorrusa de forma aparentemente normal, según algunos informes, el magnate fue hallado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan el 10 de agosto de 2019.

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La autopsia apuntó al suicidio por ahorcamiento. No obstante, su pareja aseguraba que no había manifestado su deseo de quitarse la vida y días antes había tratado de comprar su libertad (ofreció medio millón de euros como fianza, pero su petición fue rechazada por ser reincidente). Y las dudas sobre su suicidio han aumentado con el paso de los años.

Un vídeo -analizado por CBS- dio alas a la teoría de que Epstein no se había suicidado. En él se aprecia una silueta naranja subiendo una escalera hacia el módulo cerrado en el que se encontraba Epstein. Eran las once menos veinte de la noche. Según la versión oficial nadie había entrado en su celda esa noche. Y esto pese a que un informe del FBI habría planteado distintas teorías: que podía ser otro preso o un funcionario.

Otra incógnita conocida previamente. Antes de los doce de la noche, en la grabación de la cárcel -en la que aparece uno de los vigilantes- hay un minuto perdido, un salto. La fiscal general lo atribuyó hace meses a un sistema de grabación obsoleto.

Otro de los interrogantes es ¿por qué los guardias no realizaron las vigilancias previstas entre las tres y las cinco de la madrugada pese al riesgo de suicidio?. Eran las seis y media de la mañana cuando Epstein fue encontrado muerto por uno de los guardas que llevaba el desayuno.

Ahora, el parecido de “Palm Beach Pete” con Epstein volverá a sembrar teorías conspiranoicas.