Candela Hornero Madrid, 13 ABR 2026 - 13:58h.

En Coachella este año, lo más llamativo no son las largas colas… sino que no existen. En redes sociales lo asocian al elevado uso de Ozempic

Karol G hace historia en el Coachella 2026: la primera latina en encabezar el cartel del festival desata la locura

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Más de 100.000 personas al día se han congregado este fin de semana (del 10 al 12 de abril) en el festival de Coachella, que nació en 1999 como una iniciativa para celebrar la música alternativa y la creatividad artística.

Tras las actuaciones de artistas como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G —convertida en la primera artista latina en encabezar el festival—, Coachella se prepara para su segundo fin de semana (del 17 al 19 de abril), en el que el cartel volverá a repetirse.

El desierto de Indio (California) se ha consolidado, además, como un gran escaparate de moda, donde influencers y celebridades exhiben sus looks, en su mayoría inspirados en el estilo boho contemporáneo.

Puestos de comida vacíos

Este año, sin embargo, el festival se ha hecho viral por un motivo inusual: la presencia de filas sorprendentemente cortas, o incluso vacías, en los puestos de comida. Una imagen poco habitual que ha generado todo tipo de especulaciones entre asistentes y creadores de contenido en redes sociales como TikTok y X (antes Twitter).

La oferta gastronómica del Festival de Música y Artes de Coachella Valley es amplia, con más de 100 puestos, Aun así, varios vídeos publicados en redes muestran zonas de restauración con escasa afluencia.

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"Se está haciendo súper viral que en Coachella este año hay muy poca gente en las filas de comida en el VIP porque literalmente todo el mundo está en Ozempic. Conozco a demasiada gente", ha publicado en TikTok la influencer conocida como ‘Aquí Sandra’ (@aquisandrax).

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Ozempic es un fármaco agonista del GLP-1 utilizado para tratar la diabetes y la obesidad. En España se comercializa bajo el nombre de Wegovy cuando se prescribe específicamente para la obesidad.

A esta percepción se ha sumado Brandon Edelman, conocido en redes como @bran__flakezz, creador de contenido de estilo de vida con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok, quien destaca la facilidad para conseguir comida sin las habituales esperas.

"Nadie estaba comiendo en el festival", afirma en un vídeo en el que muestra una imagen tomada a las seis de la tarde —una de las horas de mayor afluencia— en la que apenas hay gente en los puestos.

En otra publicación, tras la sugerencia de que la baja afluencia podría deberse al precio elevado de la comida, muestra una zona donde tienen comida gratuita —están invitados por la marca Revolve— y, aun así, no hay colas: "Un día más sin filas para comer porque todos están en Ozempic y aquí la comida es gratis".

En las imágenes se observan las vallas de acceso vacías, mientras que otros espacios, como un puesto para personalizar gafas de sol, sí concentran largas colas.