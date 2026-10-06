Claudia Barraso 06 OCT 2026 - 17:28h.

Laura Prieto confiesa cuáles son las condiciones para trabajar de azafata en un barco de lujo en Noruega

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Una joven española que trabaja como azafata en un barco de lujo que recorre la costa noruega ha retransmitido a través de sus redes sociales cómo es su día a día y a muchos usuarios de TikTok les ha encantado saber qué significa tener este empleo, cuánto se cobra y en qué consiste realmente sus funciones.

La joven, Laura Prieto ha confesado que este trabajo es “como ser ama de casa, pero en un barco porque te encargas de todo, de hacer la comida, de limpiar y de estar por y para la gente”. Y aunque las tareas parezcan muchas, lo compensa el sueldo, porque según confiesa en sus videos. Es nada más y nada menos que 1.500 euros por semana con un plus por cada jornada que haga extra.

En el barco ha habido veces que ha llegado a estar 16 días seguidos y confiesa que no todas las condiciones “encajan con cualquier vida”. En realidad, el suelo no es 1.500 íntegros porque la joven tiene un porcentaje del 28% en impuestos, así que se quedan en 1.080 euros por semana trabajada, algo que sigue siendo una cifra más que relevante, pero es la que conviene tener en cuenta siempre y cuando se quiera trabajar en un país ajeno.

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Mil euros por semana trabajada

Aun así, mil euros por semana trabajada siguen generando mucha curiosidad a muchos usuarios que han reaccionado a este vídeo. Además, otro dato importante es que muchos clientes suelen dar unas propinas más que generosas, con las que Laura, incluso se ha podido pagar solo con ellas un teléfono móvil nuevo de última generación. Un detalle que anima a más personas a conseguir el mismo trabajo, aunque incluya muchas responsabilidades.

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Pero no es oro todo lo que reluce, sino que Laura confiesa que no siempre ha tenido camarote propio donde dormir, sino que ha habido veces que lo ha tenido que compartir con el capitán y otras veces que incluso tenía que dormir en un hueco que sobraba en la proa del barco. Lejos de descansar como debería, luego tenía que “atracar el barco a las tres o cuatro de la mañana, cuando fuera y tenía que ayudar al capitán”.

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Las tareas de Laura a bordo

Después, Laura se tenía que levantar para hacer el desayuno a todos los que estaban en el barco independientemente de la hora en la que se levantaba cada uno y tenía que cocinar lo que cada uno quisiera. Y lo que peor lleva es tener que pasar demasiado tiempo sin pisar tierra firma, porque confiesa que ha habido veces que ha estado “tres días seguidos sin salir del barco”. Además, ella se define como “una persona que necesita hacer mucho deporte” y echa de menos tener tiempo libre para ello.

A sus seguidores más curiosos les ha explicado que para trabajar como azafata en un barco de lujo, hay que tener una Formación Básica en Seguridad, un certificado mínimo para trabajar en barco y que está regulado por el convenio internacional ‘STCW’ de la Organización Marítima Internacional. Además del reconocimiento médico de embarque marítimo que realiza de manera gratuita el Instituto Social de la Marina y es obligatorio superarlo y como ciudadana española, no hace falta permiso de trabajo porque noruega forma parte del Espacio Económico Europeo.