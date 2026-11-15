"Las heridas cicatrizan mejor al aire": el consejo que los médicos llevan años desmintiendo

Marta Egea 15 NOV 2026 - 11:00h.

Las heridas no suelen cicatrizar mejor al aire: aunque la costra de la sensación de curación, un ambiente demasiado seco puede ralentizar el cierre de la piel y aumentar las molestias

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MadridDurante años, siempre se ha escuchado el mismo consejo cuando alguien se hace un corte, un raspón o una rozadura: dejarlo al aire. La idea parece lógica a simple vista. Si una herida se seca, forma costra; si forma costra, parece que está cerrando, y entonces pensamos que está curando mejor.

La realidad es que la mayoría de heridas leves no cicatrizan mejor al aire. Al contrario: suelen recuperarse mejor cuando se mantienen limpias, ligeramente húmedas y cubiertas con un apósito adecuado. No hay que “empapar” la lesión ni tampoco taparla de cualquier forma, hay que crear un entorno protegido que permita a la piel repararse sin secarse en exceso, sin rozarse y con mucha menos exposición a suciedad y microorganismos.

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La costra no siempre significa que todo vaya mejor

Cuando una herida se deja al aire, la superficie tiende a secarse. La sangre y otros fluidos se coagulan y forman la famosa costra. Esta costra cumple una función: protege temporalmente la zona lesionada. Pero que sea natural no significa que sea la forma más rápida o cómoda de curar.

Para cerrar una herida, las células de la piel tienen que desplazarse desde los bordes hacia el centro. En un ambiente demasiado seco, ese movimiento puede resultar más complicado. La superficie se endurece, se agrieta, tira, duele más y puede romperse fácilmente si se engancha con la ropa o si la persona se rasca.

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En cambio, un ambiente húmedo controlado ayuda a que esas células migren con mayor facilidad. Por eso, los apósitos modernos y las recomendaciones dermatológicas suelen buscar un equilibrio: mantener la herida hidratada y protegida, pero no encharcada.

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El cambio: la cicatrización en ambiente húmedo

La idea de que las heridas curan mejor en un entorno húmedo no es algo reciente. Desde mediados del siglo pasado, distintos trabajos científicos comenzaron a cuestionar la antigua recomendación de dejar secar las heridas. De hecho, en uno de los estudios clásicos se observó que la formación de costra podría retrasar la epitelización, es decir, el proceso por el que la piel nueva cubre la herida.

A partir de ahí, la medicina fue incorporando el concepto de “cicatrización en ambiente húmedo”. Hoy es una base habitual en el cuidado de muchas heridas, desde cortes pequeños hasta lesiones más complejas tratadas por profesionales sanitarios. Esto no quiere decir que todas las heridas se vayan a tratar igual, pero sí que este mito ha quedado superado.

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En una herida leve, limpia y superficial, lo recomendable suele ser lavarla, aplicar una capa fina de vaselina o algún producto indicado para mantener la humedad y cubrirla con un apósito limpio. De esta forma se reduce la fricción, se evita que la herida se reseque y se protege la zona de suciedad exterior.

Tapar no significa “asfixiar” la piel

Uno de los motivos por los que el mito sigue vivo es la idea de que la herida necesita respirar. La expresión puede sonar convincente, pero no describe bien la forma en la que funciona la reparación cutánea. La piel no necesita que la herida esté al aire para regenerarse. Necesita limpieza, humedad adecuada, protección y tiempo.

Tapar una herida no es impedir que cure. Al contrario, un apósito bien usado puede ayudar a que el proceso avance mejor. Protege de golpes, evita que la ropa roce la zona, reduce la tentación de tocarse o arrancarse la costra y limita el contacto con bacterias del entorno.

Lo importante es cambiar el apósito cuando esté sucio, mojado o según las indicaciones del producto. Una herida cubierta con un apósito limpio no es una herida abandonada, es una herida protegida.

¿Cómo cuidar una herida leve en casa?

Cuando se está ante un corte o una rozadura pequeña, lo primero es lavarse las manos. Después, en caso de que haya sangrado, se debe presionar suavemente con una gasa o un paño limpio hasta que pare. La herida puede limpiarse con agua corriente potable para retirar suciedad o restos visibles.

Una vez que esté limpia, se seca la piel de alrededor con cuidado, se aplica una capa fina de vaselina y se cubre con un apósito o gasa que no se pegue. El apósito debe cambiarse a diario o antes en caso de mojarse, ensuciarse o despegarse. La idea es mantener la zona protegida, no encerrarla sin control.

También conviene evitar rascarse, arrancar costras o manipular la herida constantemente. Cada vez que se toca sin higiene, aumenta el riesgo de irritación o contaminación.

¿Nunca hay que dejar una herida al aire?

No es una prohibición absoluta. Hay momentos en los que si la herida es muy superficial, ya está casi cerrada y sin riesgo de roce, puede estar descubierta sin problema. También hay lesiones específicas que requieren cuidados diferentes según el criterio sanitario.

Pero como regla general para cortes y rozaduras recientes, es mejor tapar la herida, ya que la piel suele agradecer un entorno protegido, limpio y ligeramente húmedo.