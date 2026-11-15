Marta Egea 15 NOV 2026 - 10:00h.

Las conjunciones astronómicas se producen cuando dos cuerpos celestes parecen encontrarse muy próximos en el cielo, aunque en realidad estén separados por millones de kilómetros

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MadridEn ocasiones, dos planetas pueden aparecer tan cerca en el cielo que da la impresión de que están a punto de encontrarse. Aunque desde la Tierra parecen compartir prácticamente la misma posición, en realidad pueden estar separados por cientos de millones de kilómetros. Esta curiosa ilusión tiene una explicación astronómica y es consecuencia de los movimientos que realizan los cuerpos celestes alrededor del Sol.

El fenómeno se conoce como conjunción astronómica y se produce cuando dos objetos del firmamento coinciden en determinadas coordenadas celestes desde nuestra perspectiva. Aunque estos encuentros se repiten a lo largo del año, algunos resultan especialmente llamativos por la proximidad aparente de los planetas y el brillo que alcanzan en el cielo nocturno.

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¿Qué es una conjunción astronómica y por qué se produce?

Las conjunciones son fenómenos que ocurren cuando dos cuerpos celestes parecen situarse muy próximos en el firmamento desde la perspectiva de un observador. En astronomía, el término también tiene una definición más precisa: se considera que dos objetos están en conjunción cuando comparten una determinada coordenada angular, como la ascensión recta o la longitud eclíptica.

Para entender su origen hay que recordar que los planetas se encuentran en movimiento continuo alrededor del Sol. Cada uno recorre una órbita diferente y tarda un tiempo concreto en completarla, por lo que sus posiciones cambian constantemente respecto a la Tierra. Los planetas orbitan aproximadamente sobre un mismo plano. Desde nuestro planeta, esto provoca que parezcan desplazarse por una franja del cielo cercana a la eclíptica, la trayectoria aparente que sigue el Sol durante el año.

Marte y Júpiter protagonizarán una conjunción el 15 de noviembre

El próximo encuentro destacable tendrá como protagonistas a Marte y a Júpiter, dos de los planetas más reconocibles del sistema solar. Aunque sus características son muy diferentes, durante unos días aparecerán especialmente próximos en la constelación de Leo. La conjunción tendrá lugar el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 3:42 horas de la madrugada en la España peninsular y Baleares, una hora menos en Canarias, cuando la separación se reducirá hasta aproximadamente 1 grado y 11 minutos.

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Para hacerse una idea de esta distancia, es suficiente con recordar que la Luna llena ocupa aproximadamente medio grado en el cielo. Por lo que, entre Marte y Júpiter cabrían algo más de dos discos lunares, una separación lo suficientemente pequeña para que ambos resulten llamativos dentro de una misma región del firmamento, pero no tanto como para confundirse con un único punto luminoso.

¿Dónde y a qué hora se puede observar la conjunción desde España?

La observación será posible desde distintos puntos del territorio español, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen y exista suficiente visibilidad hacia el horizonte oriental.

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Durante las madrugadas del 15 y 16 de noviembre, Marte y Júpiter aparecerán inicialmente hacia el este y ganarán altura conforme avance la noche. Antes del amanecer se podrán localizar hacia el sureste, en una región del cielo próxima a la constelación de Leo.

Una de las franjas favorables para contemplar la aproximación del día 16 se situará alrededor de las 2:50 horas en Madrid y Barcelona, y de las 2:45 en Sevilla. No obstante, los planetas también permanecerán visibles durante las horas posteriores, hasta que la claridad del amanecer dificulte su identificación.

Una referencia útil será el asterismo de la Hoz, un grupo de estrellas que forma parte de la figura de Leo y que se encuentra cerca de ambos planetas.

Cómo diferenciar Marte de Júpiter durante el acercamiento

Una de las ventajas de esta conjunción es que ambos planetas presentan características visuales distintas, lo que va a facilitar su identificación incluso para quienes no tengan experiencia observando el cielo.

Júpiter será el más brillante, con una magnitud aparente aproximada de -2,1. Esta elevada luminosidad permitirá reconocerlo como un punto de luz blanca que destacará entre las estrellas cercanas. Marte, por su parte, tendrá una magnitud cercana a +0,7 y podrá distinguirse por su característica tonalidad rojiza o anaranjada. Aunque será considerablemente menos brillante que Júpiter, su proximidad permitirá localizarlo con relativa facilidad.

Quienes dispongan de prismáticos podrán observar ambos planetas dentro de un mismo campo visual y apreciar mejor su diferencia de brillo. Con un telescopio también será posible poder ver sus características individuales, aunque no va a ser imprescindible para disfrutar del encuentro.

¿Es lo mismo una conjunción que una alineación planetaria?

Aunque estos términos suelen usarse como sinónimos, no describen exactamente la misma situación. Una conjunción hace referencia a una configuración angular concreta entre cuerpos celestes, mientras que una alineación planetaria suele emplearse para describir la presencia de varios planetas distribuidos a lo largo de una región del cielo. Las conjunciones son consecuencia de los diferentes movimientos orbitales y de la perspectiva desde la que contemplamos el sistema solar.