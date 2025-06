Sintiendo "no estar en las siguientes competiciones”, la jugadora de pádel ha explicado su situación a través de las redes sociales

"Me provocaban pequeños infartos pulmonares que podían ser por diversas causas; entre ellas, los viajes en avión a los torneos”, cuenta

Conmocionando a sus seguidores y recibiendo una oleada de cariño, fuerza y apoyo, Carmen Castillón, jugadora de pádel profesional, ha anunciado a través de sus redes sociales que se encuentra hospitalizada después de que le hayan encontrado “trombos en los pulmones”, razón por la cual se ve obligada a renunciar al próximo torneo Italy Major Premier Padel 2025.

“Publico esto porque creo que merecéis una respuesta al hecho de por qué no voy a competir”, ha escrito en una publicación en Instagram en la que explica qué ha ocurrido y cómo se encuentra.

La jugadora de pádel profesional estaba sufriendo “pequeños infartos pulmonares”

“Compitiendo en Rumanía, desde el jueves tenía mucho dolor en las costillas, pecho… y mucha dificultad para respirar. Me han encontrado trombos en los pulmones que me provocaban pequeños infartos pulmonares que podían ser por diversas causas; entre ellas, los viajes en avión a los torneos”, cuenta.

“Es increíble que a pesar de los dolores que tenía me metí a luchar, compitiendo, tirándome de cabeza a por cada bola y llegando hasta semifinales perdiendo ahí en un tercer set. Es increíble cómo nos adaptamos al dolor en competición. Luché, ante todo, pero mi cuerpo me ha paralizado en seco”. Lamenta, expresando su frustración y su pesar por no poder seguir compitiendo.

“Siento mucho no estar en las siguientes competiciones”, expresa, lamentando también no poder estar con club, Villa Pamphili Padel Club: “No podré disputar con ellos las series finales en la serie A de Italia. Me duele el alma pensar en no poder competir, pero lo primero es la salud”, ha apostillado.

Finalmente, en su publicación, reserva palabras de agradecimiento para todos aquellos que están junto a ella apoyándola y ayudándola: “Gracias a mi gente. Mis padres, Marta, Lucía, María, mis hermanas, Berni, Antonio, Carla, Raquel, Carol, Cachorro… Gracias por estar conmigo en estos momentos, escribiéndome, viniendo a verme al hospital, trayéndome algún que otro regalito”, escribe, antes de despedirse con un tajante: “¡Vamos, que yo no me rindo nunca!”

