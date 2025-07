Luis Díaz no estuvo en el funeral de Diogo Jota, compañero en el Liverpool, que apoyó al colombiano cuando secuestraron a su padre

Cristiano Ronaldo, ausente en el funeral de Diogo Jota: el motivo por el que no se ha desplazado a Portugal

La localidad de Gondomar, próxima a la ciudad portuguesa de Oporto, se veía este sábado inmersa en una profunda tristeza durante el entierro y funeral del futbolista Diogo Jota y su hermano André Silva, jugador del Peñafiel. A los actos fúnebres acudieron multitud de rostros conocidos del mundo del fútbol para arropar a la familia en tan dolorosos momentos. Quien no estuvo presente fue su compañero en el Liverpool Luis Díaz, por lo que ha sido el centro de numerosas críticas.

Diogo Jota, de 28 años, y André Silva, de 26 años, fallecían este jueves pasado en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia española de Zamora, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la autovía durante un adelantamiento. Todo apunta a que el siniestro se produjo debido al reventón de un neumático.

Menos de dos semanas antes del siniestro, el pasado 22 de junio, el delantero 'red' había contraído matrimonio con Rute Cardoso, a la que conoció en el instituto y con quien tuvo tres hijos. Los pequeños se quedan sin padre con cuatro años, dos años y siete meses.

El colombiano Luis Díaz, de fiesta en su país

El futbolista colombiano Luis Díaz, una de las estrellas del Liverpool, nada más conocerse la trágica noticia, mostró sus condolencias con un mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram.

"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", escribió.

Sobre el gesto que no iba a olvidar, se refería al momento en el que el luso exhibió, durante la celebración de un gol con el equipo inglés, la camiseta de Luis Díaz, cuyo padre acababa de ser secuestrado por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en 2023.

A ambos jugadores les unía una gran amistad ya que Diogo Jota fue una de las personas que más ayudó al cafetero para integrarse en el vestuario inglés.

El ariete se encuentra en su país y no se desplazó hasta Portugal alegando que tenía compromisos comerciales. El guajiro ha recibido una oleada de reproches tras promocionar, en la ciudad de Barranquilla, un torneo de fútbol de influencers. Un acto del que hubo imágenes en redes sociales en las que se le ve bailando y riendo junto a varios famosos streamers de Colombia.