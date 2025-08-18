“Titular en el equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1961, era insignia de oro y brillantes de la entidad", ha recordado el CD Tenerife, recordándole

"Histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte", señala la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), lamentando su muerte a los 89 años

Compartir







Juan Padrón Morales, exfutbolista del Club Deportivo Tenerife, exvicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de la mano de Ángel María Villar e histórico dirigente del fútbol canario, ha muerto a los 89 años.

Oriundo de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, llegó a formar parte de la Comisión de Finanzas de la UEFA y desempeño un importante rol en la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA.

Además, entre sus últimos cargos, era presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y de la Federación Canaria de Fútbol.

Juan Padrón Morales, un histórico del Tenerife

Como futbolista profesional, su trayectoria en la élite la marcaría su amado CD Tenerife, con el que jugó toda su carrera, debutando en la temporada 1954/55 en Segunda División, con 18 años.

Disfrutando de una época dorada, participó en el ascenso del club en la campaña 60/61, retirándose años más tarde, en la temporada 1964/65.

En toda esa trayectoria, llegó a medirse a rivales de la talla de Alfredo di Stéfano, Gento o Puskas.

Mensajes de condolencias por la muerte: del CD Tenerife a la RFEF

'Insignia de Oro y Brillantes' del club, desde el Tenerife han querido dedicarle un sentido mensaje en su recuerdo, lamentando su muerte.

“El tinerfeñismo está de luto tras el fallecimiento este lunes, a los 89 años, de Juan Padrón Morales, jugador del CDTenerife durante once temporadas (1954-1965), en las que disputó 226 partidos (27 goles) como blanquiazul, 24.º más alineado en la historia del club”.

PUEDE INTERESARTE El Girona FC comunica y lamenta la muerte del padre de Christian Stuani

“Titular en el equipo que consiguió el ascenso a Primera División en 1961, era insignia de oro y brillantes de la entidad. Fue también presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y vicepresidente de la RFEF. Descanse en paz”, finalizan en su mensaje, despidiéndose del exdirigente y exfutbolista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De igual modo, estas dos últimas instituciones también se han pronunciado en las redes sociales despidiéndose de él.

“La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA. Padrón nos ha dejado este lunes en su querida Tenerife a la edad de 89 años. Descanse en paz”, señala el mensaje de la Real Federación Española de Fútbol.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife (FIFT) quiere transmitir su más sentido pésame a la familia y seres queridos de Juan Padrón Morales (San Cristóbal de La Laguna, 25-2-1936) quien ha fallecido en el día de hoy. Juan Padrón Morales fue presidente de la FIFT hasta el año 2022, institución que presidió desde 1978, ostentando también diferentes cargos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), UEFA y en FIFA. Con anterioridad, Juan Padrón fue futbolista y formó parte de la plantilla del CD Tenerife que logró el primer ascenso del club a Primera División. Descanse en paz”, recuerda, por su parte, la FIFT.

De igual modo, clubes como el CD Mensajero, de la isla de La Palma, han mostrado sus condolencias por el fallecimiento.