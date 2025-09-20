La atleta española María Pérez ha revalidado su condición de campeona del mundo de 20 kilómetros marcha

La granadina agrandó su leyenda y un palmarés único en el atletismo español con su cuarto oro en un Mundial

Compartir







TokioLa atleta española María Pérez revalidó su condición de campeona del mundo de 20 kilómetros marcha, igual que hizo hace una semana en la prueba de 35 kms, al colgarse el oro este sábado en el Mundial 2025 de Tokio con un ataque en solitario en el tramo final.

La granadina agrandó su leyenda y un palmarés único en el atletismo español con su cuarto oro en un Mundial, defendiendo los dos que se colgó en Budapest 2023. Después de arrasar en los 35 kms el pasado sábado, Pérez volvió a destacar entre las mejores, corriendo en solitario los últimos cuatro kilómetros.

Sacó 12 segundos a la mexicana Alegna González

La también campeona de Europa en 2018 y campeona olímpica en relevo mixto y subcampeona en 20 kms en los Juegos Olímpicos de París 2024, enseñó su espectacular momento de forma sacando 12 segundos a la mexicana Alegna González y 24 a la japonesa Nanako Fujii, segunda y tercera en el podio de Tokio.