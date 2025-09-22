Alexia Putellas y Aitana Bonmatí tienen la oportunidad de lograr un 'hattrick' de galardones, pero hay otras grandes candidatas para el ansiado trofeo

Este lunes 22 de septiembre París vuelve a teñir de dorado el mundo del fútbol con la tradicional gala del Balón de Oro. En la edición de este 2025, la pugna por el emblemático premio se plantea verdaderamente reñida, con el fútbol femenino especialmente en vilo en un duelo en el que figuran seis jugadoras españolas entre las candidatas.

A la cabeza de la lista necesariamente están las dos últimas ganadoras del trofeo: Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, empatadas con dos balones de oro cada una. La primera los obtuvo en 2021 y 2022, mientras su compañera de equipo y de selección lo hizo en los dos últimos años, 2023 y 2024.

Ahora, ambas tienen por delante la opción de lograr un ‘hattrick’ del reconocido trofeo, pero entre las favoritas también hay candidatas que han brillado durante la pasada campaña y que amenazan con dar un giro al trono del Balón de Oro del fútbol femenino.

Las favoritas al Balón de Oro femenino

Junto a sus nombres resuena con fuerza también el de Mariona Caldentey, excompañera de Putellas y Bonmatí en el FC Barcelona, quien dejó el club catalán para llegar a una Arsenal en el que logró coronarse campeona de Europa.

Internacional con ‘la Roja’, la mallorquina fue decisiva para su equipo en la Champions y, además de alzarse con la ansiada ‘orejona’ ante su exequipo, fue nombrada ‘Jugadora del Año’ en la Premier League Femenina.

Junto a ella, y acentuando la lucha entre el fútbol en España e Inglaterra, otra favorita para muchos es Alessia Russo. La delantera inglesa, artillera del Arsenal, es una firme candidata y una seria amenaza para Bonmatí y Putellas. Fue la ‘Bota de Oro’ en la WSL en la pasada campaña y también clave para la conquista de la Champions. Además, fue la máxima goleadora de Inglaterra en la clasificación para la Euro y sería después también determinante en su conquista, tras vencer precisamente Inglaterra a España en penaltis tras haber sellado el empate 1-1 con un gol suyo el pasado 27 de julio.

Más allá, en la lucha por el Balón de Oro femenino también están las azulgranas Patri Guijarro y Claudia Pina (máxima goleadora de la Champions femenina), así como Esther González, futbolista del Gotham y Bota de Oro de la Eurocopa.

Candidatas al Balón de Oro femenino 2025

Al completo, la lista de candidatas al Balón de Oro es la siguiente: