El guardameta habría chocado contra un delantero del equipo rival tras un gol, lo que habría desencadenado una parada cardiorrespiratoria

El CD Colindres ha querido mandar un mensaje de ánimo a su portero Raúl Ramírez a través de su cuenta de Instagram

Compartir







CantabriaConmoción en el fútbol cántabro. Raúl Ramírez, portero del CD Colindres, se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante un encuentro contra el Revilla.

El suceso habría tenido lugar el sábado, durante el encuentro entre el Revilla y el CD Colindres en el estadio El Crucero. El guardameta habría chocado contra un delantero del equipo rival tras un gol, lo que habría desencadenado una parada cardiorrespiratoria, según publica ‘lavozdelsur.es’.

Inmediatamente, se asistió Raúl Ramírez. Las labores de reanimación de su entrenador, Rafa de la Peña, y de una estudiante de Enfermería presente en la grada fueron esenciales para mantener con vida al jugador hasta la llegada de los sanitarios.

En estado crítico

Durante su trayecto al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el portero del club colindrés habría vuelto a sufrir otra parada, por lo que su estado se agravó. En el centro hospitalario, ha sido ingresado en la UCI y permanece en estado crítico bajo supervisión médica.

El CD Colindres está conmocionado por lo ocurrido y han querido mandar un mensaje al portero desde sus redes sociales.

“Queremos mandar mucha fuerza a nuestro portero Raúl Ramírez y toda su familia. Durante el partido de ayer frente al Revilla sufrió un golpe por el cual se encuentra hospitalizado en Valdecilla. Toda la familia del CD Colindres y la E.M.F de Colindres está contigo campeón", han escrito en un comunicado publicado en Instagram.