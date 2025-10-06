Celia Molina 06 OCT 2025 - 10:50h.

Aunque terminó ganando el partido contra Yannick Hanfmann, el tenista serbio sufrió los estragos del calor extremo en Shanghai

El 'ataque' de Novak Djokovic a Carlos Alcaraz sobre sus quejas por el calendario: “Hay que hacer más que hablar en ruedas de prensa”

Djokovic ha sido el último tenista en sufrir un golpe de calor durante uno de sus partidos más decisivos. Al igual que le ocurrió al argentino Francisco Comesaña en el torneo de Cincinnati, donde comenzó a vomitar en plena cancha, el serbio también se descompuso durante su último encuentro contra Yannick Hanfmann en el Master 1000 de Shanghai, donde el calor extremo y el alto porcentaje de humedad hicieron estragos sobre su salud.

Un aficionado del público le grabó mientras vomitaba en el borde de una grada entre punto y punto y, después, cuando volvió a hacerlo de pie, junto a su asiento de descanso, al ir a secarse con una de las toallas. A pesar de los signos evidentes de lo mal que se encontraba, este gran tenista siguió adelante con el partido, llegando a ganar a su rival y clasificándose para los octavos de final, que jugará este martes 7 de octubre contra Jaime Munar. En la rueda de prensa que se celebró después del encuentro, el serbio dio explicaciones de lo ocurrido:

"Es brutal cuando tienes un 80% de humedad"

"Esto es igual para todos, pero es brutal cuando tienes un 80% de humedad día tras día, sobre todo los que juegan por la mañana, donde el sol hace que todo sea peor. Para mí, biológicamente, es más desafiante lidiar con este tipo de cosas. Hoy tuve que lidiar con esta tormenta, además de que Yannick jugó un partido increíble desde el primer momento. No puedo pedir más, habiendo jugado casi tres horas frente a este público que gritaba mi nombre a mis 38 años en la tercera ronda de un Masters 1.000. Esto es como un sueño para mí", declaró el tenista.

Cada vez es más común que los tenistas sufran este tipo de crisis en los torneos donde la humedad es tan alta que afecta seriamente a sus condiciones físicas. También en el Máster de Cincinnati, Sinner se puso enfermo en la jornada previa a su gran final contra Alcaraz, que apenas duró un solo set. El italiano fue incapaz de recuperarse de su malestar y el calor que hacía en la ciudad estadounidense mermó su salud hasta tal punto que se vio obligado a abandonar. Solo Carlitos, que bromeó con estar acostumbrado a dichas condiciones climáticas al ser "de Murcia", pudo aguantar el sudor que provocaba a los tenistas el esfuerzo físico sobre la pista.

Alcaraz, por su parte, ha sido baja en el campeonato de Shanghai, tras haber ganado el ATP 500 de Tokio, en un cómodo partido contra Fritz, al que derrotó por 6.4/6-4. Durante dicho torneo (en su debut contra Báez, concretamente) el murciano sufrió un esguince en el tobillo que pudo ser tratado en ese momento pero que, sin duda, le ha dejado 'tocado'. Por ello, tras alzarse con la copa japonesa, su equipo y él han decidido que no participe en China y que se tome un descanso para "recuperarse" del todo. Sin Carlitos en el horizonte, Djokovic es uno de los favoritos para ganar el actual campeonato.