Muere el culturista Jorge Fernández a los 42 años tras sufrir un infarto: ganador de varios campeonatos nacionales e internacionales

El culturista y actor indio, Varinder Singh, ha muerto a los 42 años por un paro cardíaco. Sufrió un doble ataque al corazón cuando se estaba sometiendo a una cirugía menor en el Hospital Fortis en Amritsar. Su mánager afirmó que sufría de dolor en el hombro.

El sobrino de Singh comunicó el triste fallecimiento a través de las redes sociales: “Es profundamente doloroso saber que el famoso culturista y actor Varinder Singh Ghuman Ji falleció de un ataque cardíaco. Era un vegetariano devoto, construyó su cuerpo con disciplina y gracia. Que Waheguru conceda a su alma difunta paz eterna y dé fuerza a su familia para soportar esta pérdida”.

Un diputado apunta que podría haber una negligencia detrás de su caso

El diputado de Jalandhar Cantt, Pargat Singh, cree que podría haber habido negligencia por parte de los médicos y que estaría relacionada con la anestesia. Pero todo indica que no se podrá establecer la causa de la muerte porque la familia no quiere que se realice la autopsia.

“Creo que algo salió mal con la inyección, ya que fue solo una lesión menor en el hombro", indicó. El ministro de la Unión, Ravneet Singh Bittu, lamentó en su cuenta de X la trágica muerte del culturista: "El fallecimiento del orgullo de Punjab, 'el He-Man de la India', Varinder Ghuman ji, es una pérdida irreparable para el país. Estableció nuevos estándares en el mundo del fitness con su arduo trabajo y estilo de vida vegetariano. Su vida siempre será una fuente de inspiración para los jóvenes".

Era el primer culturista profesional vegetariano del mundo

Varinder Singh nació en Gurdaspur. En su carrera como actor se hizo famoso por películas como 'Kabaddi una vez más', 'Rugido: Tigres de los Sundarbans', 'Marjaavaan' y 'Tigre 3'. Ghuman ganó Mr. India en 2009 y, ese mismo año, fue segundo en Mr. Asia. Así, era famoso por ser el primer culturista profesional vegetariano del mundo. Se alimentaba con proteínas lácteas, legumbres, granos integrales y grasas saludables de origen vegetal.

Singh fue seleccionado por Arnold Schwarzenegger para representar a su empresa en Asia y fue el primer culturista de la India en obtener una tarjeta profesional IFBB.