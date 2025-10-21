Gonzalo Barquilla 21 OCT 2025 - 19:49h.

Vanesa, la hermana mayor de José y Juanmi Callejón, ha muerto a los 47 años, según ha confirmado el Marbella FC

Triste noticia en el mundo del fútbol. Vanesa, la hermana mayor de José y Juanmi Callejón, ha muerto a los 47 años de edad. Así lo ha confirmado en un comunicado difundido a través de las redes sociale este martes el Marbella FC.

El que fuera el último equipo de los gemelos motrileños de 38 años -José se ha retirado a nivel profesional, mientras que Juanmi milita ahora en el CD Extremadura- ha mostrado su consternación por la muerte de Vanesa, así como cientos de aficionados.

"El Marbella Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Vanesa Callejón, hermana de nuestros exjugadores José y Juanmi Callejón. La entidad quiere expresar sus condolencias y apoyo a su familia y amigos en estos momentos tan dif�íciles. D.E.P.", indica el comunicado oficial.

Mensajes de condolencias por la muerte de Vanesa, hermana de José y Juanmi Callejón

Tras el anuncio del Marbella FC, otros equipos en los que militaron los hermanos han lamentado la pérdida de Vanesa. Por parte de José Callejón, equipos como el Nápoles o el Granada han enviado mensajes de condolencias. "El presidente Aurelio De Laurentiis y todo el equipo del SSC Napoli envían su más sentido pésame a José Callejón en este momento de dolor por la pérdida de su querida hermana Vanesa", ha escrito el conjunto italiano.

"El Granada Club de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Vanesa Callejón, hermana de nuestro exjugador José Callejón Desde la entidad rojiblanca queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos duros momentos", ha indicado el conjunto nazarí.

Por parte de Juanmi, su actual club, el CD Extremadura, ha enviado en las últimas horas un mensaje de apoyo a su jugador: "Desde el CD Extremadura queremos enviar nuestro más sincero pésame a Juanmi Callejón por el fallecimiento de su hermana. En estos momentos tan duros, queremos trasladar a Juanmi y a toda su familia nuestro apoyo, cariño y fuerza. Descanse en paz. Siempre contigo, Juanmi".