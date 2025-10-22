Muere en Benidorm Guy Bradshaw, uno de los aficionados más célebres del Manchester City

Gonzalo Barquilla 22 OCT 2025 - 16:36h.

Guy Bradshaw, un popular aficionado del Manchester City que había viajado a España para ver el partido de Champions League que enfrentaba este martes al cuadro 'citizen' frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, fue hallado muerto en la localidad de Benidorm horas antes del encuentro.

Según recogen medios como 'Manchester Evening News', el joven falleció en la madrugada del 21 de octubre y fue encontrado en el apartamento en el que se alojaba por un amigo. Familiares y amigos ahora rinden homenaje a Guy, padre de una niña de 12 años y vecino de Wythenshawe.

El Manchester City ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte del hincha de 35 años. "Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido del Club contra el Villarreal anoche. Todos en el Club envían sus condolencias a su familia, amigos y compañeros fanáticos durante este momento difícil. Una vez azul, siempre azul", escribió el club inglés en su cuenta de X.

Dolor por la muerte de Guy Bradshaw, padre de una niña de 12 años

Guy, quien dirigía su propio negocio de alfombras, según los medios locales, viajó desde Inglaterra hasta la Comunidad Valenciana para disfrutar de la previa. Se alojó en Benidorm, en Alicante, junto a otros aficionados del cuadro 'citizen' para desplazarse el día del partido a Castellón. Apenas unas horas antes de que fuera hallado sin vida, había compartido vídeos en redes sociales en los que aparecía cantando con otros hinchas. La causa de muerte no ha sido confirmada, pero la familia ha sido informada de que "no hay circunstancias sospechosas" respecto al deceso.

El padre de Guy, Martin, de 56 años, se dirigía a Villarreal para encontrarse con Guy en el partido, pero cambió su ruta cuando escuchó la terrible noticia. "Mucha gente tiene malas palabras para las redes sociales, pero los hermosos mensajes, las hermosas imágenes, las miles de imágenes que he visto son conmovedoras y me dan el consuelo para sobrellevar la situación mientras estoy aquí", señaló a la fuente citada.

El joven deja atrás a su hija, a su padre, a su madre Ava, a su hermano gemelo Kane y a su hermano menor Zak. El primo de Guy describió a su primo como un hombre "gentil" que "idolatraba a su hija" y "vivía para la ciudad".

"Era muy conocido en Wythenshawe y entre los aficionados del City", subrayó. "Estamos completamente conmocionados, ya que era muy joven. Era un chico sano. Toda la familia está devastada", sentenció.