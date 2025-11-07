Ambos han protagonizado un comentado encuentro en el marco del American Business Forum que se celebra en Miami

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el extenista profesional Rafa Nadal han protagonizado un comentado encuentro en el marco del American Business Forum que se celebra en Miami, en el que se dan cita numerosas figuras reconocidas, con otros deportistas asistiendo, como Leo Messi, y políticos como Donald Trump, además de distintos empresarios e importantes directivos.

La ocasión, concretamente, no ha tardado en viralizarse en las redes sociales debido a la enérgica y efusiva reacción de un Javier Milei, que, nuevamente, se ha erigido protagonista ante las cámaras.

El saludo viral de Javier Milei y Rafa Nadal

Concretamente, nada más ver a Rafa Nadal entrando por la puerta de la sala en la que se encontraba, el presidente argentino no podía evitar exclamar: “¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer!”, trasladando así su sorpresa y su entusiasmo por ver al ‘rey de Roland Garros’ acudiendo a saludarle.

“Presidente, ¿cómo estamos? ¿qué tal? Un placer”, decía el de Manacor al entrar, saludando al presidente y al resto de la comitiva que se encontraba junto a él, entre ellos su hermana, Karina Milei.

“Un placer, ¿cómo estamos?”, les decía a todos los presentes Rafa Nadal estrechándoles la mano.

“¡No te lo puedo creer! ¿Qué tal, Rafa, cómo estás? ¡Qué honor!”, exclamaba Milei al verlo, cogiéndole la mano para, a continuación, saltarse los protocolos dándole un abrazo.

“Un placer”, insistía el presidente, mientras Rafa Nadal continuaba saludando a la hermana del mandatario y a todos los demás.

“Estamos para hacer un dobles ya”, bromeó uno de los presentes, a lo que Javier Milei se apresuraba a negar, –“no, no, no, no”–, mientras su hermana intercedía: “Nosotros miramos”.

“Solo miraría. Solo admiraría”, apostillaba el presidente, antes de añadir, desatando carcajadas: “Yo hago otras cosas. Hago otras cosas… Hago un poco de quilimbo de otras dimensiones”.

Carlos Moyá y David Nalbandian, también el American Business Forum en Miami

En el encuentro, además, el presidente argentino y su hermana, secretaria general de la Presidencia, también pudieron saludar a los extenistas Carlos Moyá, y David Nalbandian, tal como ha compartido la Oficina del Presidente.

Todos ellos, tras conversar animadamente, posaron juntos en una fotografía compartida después a través de las redes sociales.

Rafa Nadal y su discurso en el America Business Forum

Tras reunirse con el presidente argentino este jueves, Rafa Nadal acudió al America Business Forum, donde también ha sido muy comentado su discurso. En él, el laureado extenista español ensalzó su “suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes” acompañándola “desde el comienzo hasta hoy”, repasando brevemente su trayectoria.

En ella, explicó, un punto de inflexión en el desarrollo de su fortaleza mental, múltiples veces elogiada, fue el momento en que le diagnosticaron la enfermedad degenerativa que padece en el pie.

Era 2005 y, entonces, su continuidad profesional se vio amenazada. Sin embargo, Nadal siguió luchando por seguir en el tenis como por cada bola: “Durante tres o cuatro meses no sabíamos lo que estaba pasando. Nunca di por sentada ni la victoria ni tan siquiera la continuidad en mi carrera deportiva”, manifestó, tras lo cual señaló que, frente a la adversidad, “es el día a día lo que te lleva a poder rendir”.

“Todo se vuelve a la ética primera del deporte: da igual el resultado, da tu máximo hasta el final, porque ahí encuentras la satisfacción personal”, manifestó, explicando que “prácticamente” siempre disfrutó más “de la competición” que de la victoria en sí. “La pelea. Sí, a mí me gustó el reto. Siempre disfruté el reto. El reto de tener que superarme y tener que superar a otro", ha explicado.

Junto a ello, subrayó que “el mayor éxito en la vida de cada uno es sentirse bien con uno mismo, estar rodeado de personas que le sumen en su día a día y tener una vida plena".