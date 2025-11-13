Los integrantes de ambos equipos han sorprendido a los periodistas en su rueda de prensa dejando claro que son conscientes de la expectación que genera su llegada

Los mejores partidos de la NFL, ya disponibles en Mediaset Infinity

Madrid aguarda ya entre múltiples actos el esperado partido de NFL en el Santiago Bernabéu, el primero de la liga regular que se disputa en España, y el cual se podrá seguir en directo y en abierto en Cuatro y Mediaset Infinity este domingo 16 de noviembre a las 15:30 horas.

Con todo cuidadosamente pensado para la ocasión y con una gran cantidad de preparativos para la ocasión, los jugadores de los Miami Dolphins y los Washington Commanders ya se ejercitan en la capital para el esperadísimo choque, que además se espera que suponga un importante impulso económico en Madrid.

La NFL trae una ‘mini-super bowl’ a Madrid

Lo que se espera en el feudo del Real Madrid es todo un espectáculo con el que la NFL consolida su estrategia global para ampliar fronteras y llegar a más rincones del mundo, conscientes de que en España está uno de los grandes epicentros del turismo deportivo. No en vano, es el segundo destino europeo en ese ámbito, y en la Liga Nacional de Fútbol Americano también lo saben.

En medio de la expectación y los intereses económicos y deportivos, los jugadores ya están dando espectáculo, disfrutando también de la capital y del cambio de rutina con este partido que ya ha sido calificado por algunos como una especie de ‘mini-super bowl’.

No solo se llenará Madrid de eventos, merchandishing, experiencias gratuitas y ‘fan zones’, sino que además en el propio partido habrá un espectáculo al más puro estilo de las grandes finales de la NFL, con la actuación estelar al descanso de Bizarrap y Daddy Yankee, quienes han expresado ya su ilusión y su emoción por estar en una cita insólita e histórica.

Los jugadores de Miami Dolphins y Washington Commanders se atreven con el español

Conscientes también de toda la expectación que genera le partido y su llegada a la capital de España, aunque concentrados en el duelo, los jugadores de los Dolphins y los Commanders también se han imbuido de las particularidades de este encuentro para poner también el acento español en sus declaraciones. Atreviéndose con el idioma, varios de ellos han probado suerte ante los micrófonos y las cámaras: “Muy bueno”. “Grande”. “Sí”. “Muy bueno”, afirmaban Bobby Wagner y Frankie Luvu, jugadores de los Washington Commanders, desatando las carcajadas de los periodistas en la rueda de prensa al valorar así el partido en Madrid.

“Va a ser divertido. Habrá más contacto del que suele haber en el fútbol que juegan aquí”, bromeaba Luvu, ya en inglés.

Como ellos, también Tua Tagovailoa, jugador de los Miami Dolphins, se atrevió con un castellano un poco más pulido, y demostrando también saber cuál va a ser el escenario en el que se disputará el encuentro: “¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hala Madrid!”, exclamaba, sonriendo ante las cámaras con ese guiño al Bernabéu y al madridismo.

El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders, en Cuatro y Mediaset Infinity

El partido entre ambos equipos este domingo 16 de noviembre a las 15:30 en el Santiago Bernabéu podrá verse, tal como ha anunciado también la propia NFL, en Cuatro y Mediaset Infinity.

Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo 4 de enero, la Liga Nacional de Fútbol Americano se puede seguir en Mediaset, con emisiones en las que se pueden disfrutar de los mejores partidos. Concretamente, Cuatro emite cada domingo (2:15h) el ‘Sunday Night Football’, considerado el partido más relevante de cada jornada. Además, más allá de 13 partidos de la temporada regular, la cadena ofrece el denominado 2025 NFL Madrid Game de este domingo.

Tras el fin de la temporada regular, Cuatro emitirá en abierto tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda) y, como colofón, la Super Bowl LX, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) y contará con la actuación de Bad Bunny en el espectáculo del descanso.

De igual modo, la oferta televisiva de la NFL se amplía a través de Mediaset Infinity, que además de emitir en simulcast todos los partidos ofrecidos en Cuatro, ofrecerá un partido adicional cada domingo (22:00h); además de los partidos europeos programados como el de Madrid (habiendo dado ya los de Londres y el de Berlín). También emitirá uno de los partidos del Día de Acción de Gracias (jueves 27 de noviembre); y otros tres encuentros de los play-offs (uno por cada ronda).

En total, Cuatro emitirá 18 partidos y Mediaset Infinity, 19, configurando de este modo la cobertura más completa de la NFL en abierto en España.