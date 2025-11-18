Así fue la fiesta de Lamine Yamal en Barcelona: sin móviles y "todo pagado" para chicas

Alberto Rosa 18 NOV 2025 - 17:52h.

El delantero blaugrana ha vuelto al centro de la polémica tras ser visto en una conocida discoteca de Barcelona

El primo de Lamine Yamal, envuelto en polémica: se encara contra Guanyar al final de un partido de la King's League

Compartir







Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona e internacional con la selección española, protagonizó el pasado mes de julio una comentada polémica por la celebración de su 18 cumpleaños, sobre la que trascendió la contratación de personas con enanismo para su fiesta.

El delantero blaugrana ha vuelto al centro de la polémica tras ser visto en una conocida discoteca de Barcelona. Tal y como informa ‘El Periódico’, el jugador de 18 años fue junto a unos amigos, entre ellos su primo Mohamed Abde, a un reservado de una fiesta llamada Shark en la discoteca Luz de Gas de la Ciudad Condal en la noche del jueves 13 al viernes 14 de noviembre.

Según contó un grupo de jóvenes anónimos al citado medio, en la puerta del local todo el mundo debía entregar los móviles por la presencia de “una persona en uno de los reservados, que quiere discreción y, sobre todo, ha pedido que no se puedan hacer fotos”.

Los empleados de la discoteca negaron el acceso a este grupo a la zona de los reservados y solo se lo permitieron a mujeres. “Solo pueden subir chicas así que, si quieren, pueden subir sin problemas. Si suben pueden tomar lo que quieran, está todo pagado”, dijeron, según ‘El Periódico’.

PUEDE INTERESARTE El nuevo paso de Lamine Yamal: el futbolista estaría intentando comprar la mansión de Shakira y Gerard Piqué de Barcelona

Lamine Yamal y su grupo salieron de la fiesta aproximadamente a las 03.30 horas a pesar de que la hora programada de cierre era en torno a las cinco de la mañana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La polémica de la fiesta llega por la ausencia del jugador en la selección para los partidos ante Georgia y Turquía. El futbolista, que estaba convocado, regresó a Barcelona para recuperarse de la pubalgia y descansar estas dos semanas hasta que regrese LaLiga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El 18 cumpleaños de Yamal y su polémica

La celebración de su mayoría de edad estuvo plagada de rostros reconocidos: desde deportistas e influencers a cantantes y otros artistas de renombre en la escena internacional. Y entre ellos, contratados “como parte del entretenimiento” en la fiesta, personas con enanismo, como expone ADEE, entidad miembro de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Condenándolo públicamente, la asociación ha anunciado que “tomará acciones legales y sociales para salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad, considerando que estos hechos vulneran no solo la legislación vigente, sino también los valores éticos fundamentales de una sociedad que se pretende igualitaria y respetuosa”.

Según subrayan, durante la fiesta de Lamine Yamal, estas personas con enanismo fueron contratadas “únicamente para actividades de espectáculo y reclamo”, un tipo de prácticas que ADEE califica de “intolerables” porque, según aseveran, “perpetúa estereotipos, alimenta la discriminación y menoscaba la imagen y los derechos de quienes tienen acondroplasia u otras displasias esqueléticas, así como de todas las personas con discapacidad”.