Publican más de tres millones de páginas de los archivo Epstein y aseguran que no protegen a ningún hombre, ni siquiera a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado de su página web miles de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

Son muchos los datos, pruebas y archivos que se han destapado a día de hoy acerca de este caso, una serie de sucesos protagonizados por el empresario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, que murió a causa de suicidio en prisión en el año 2019.

Revelaciones sobre las víctimas en los archivos de JeffreyEpstein

El Departamento de Justicia indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a "fallos técnicos o humanos" y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados se retiraron para su posterior edición.

La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta. Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían "trastocado" la vida de casi 100 víctimas.

En un comunicado, las supervivientes calificaron la divulgación como "indignante" y subrayaron que no deberían haberse encontrado "nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas".

La divulgación de los archivos se había ordenado tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

El gobierno federal continúa examinando nuevas solicitudes y retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente para proteger la privacidad de las víctimas.

La publicación previa incluía información sensible, como direcciones de correo electrónico y fotografías en las que podían identificarse los nombres y rostros de posibles víctimas.