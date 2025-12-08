Candela Hornero Madrid, 08 DIC 2025 - 12:14h.

Ha fallecido este pasado domingo tras sufrir un grave accidente mientras entrenaba

Nació en Gandia en enero de 2008 y en el año 2022 se hizo con el título de Campeón de España de 85cc

Compartir







Enzo Badenas, polito de motocross de 17 años, ha fallecido este pasado domingo tras sufrir un grave accidente en una entrenamiento privado, según confirma el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor (CETDM) del que formaba parte. Ha sucedido en Castellón, en el circuito Red Sand Park de Vilafamés.

Nació en Gandia en enero de 2008 y en el año 2022 se hizo con el título de Campeón de España de 85cc y tras aumentar sus logros en 2023 entró a formar parte del CETDM.

Unas horas antes, había compartido en sus redes una 'historia' en Instagram en la que se le veía disfrutando de la gran pasión que siente por las motos desde pequeño y en su último post publicado hace cuatro días compartía un emotivo mensaje dedicado a su padre, al que definía como "una de las personas más importante" de su vida. En el texto agradecía todo su apoyo, recordaba los momentos duros que ambos habían vivido y también los felices, desde entrenamientos y carreras hasta podios compartidos. "No puedes imaginar lo buen padre que eres y lo orgulloso que estoy de ti", escribía, en una felicitación de cumpleaños.

Consternación en el mundo del motociclismo

El mundo del motociclismo llora su pérdida. "En todo este tiempo ha mostrado un gran crecimiento personal y profesional que le ha llevado a lograr diversos podios y victorias, así como ser convocado con la Selección Española de Motocross y competir en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa", destacan el centro.

"El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles", señaló la institución en un comunidado.

Por su parte, la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana (FMCV) ha lamentado en un comunicado que "tenía una carrera larga y prometedora por delante, pero hoy se ha truncado". "Todo el motociclismo valenciano y nacional lo recordará siempre como piloto y como persona. Desde aquí mandamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, hermana, familiares y amigos".