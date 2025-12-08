La Policía descarta que se trate de un caso de violencia de género

Los niños permanecen ingresados en estado muy grave en dos hospitales de Madrid

La Policía Nacional investiga la muerte de la mujer que se precipitó desde el balcón de su piso con sus hijos gemelos de tres años este fin de semana. Los niños están hospitalizados graves, especialmente uno de ellos. Se ha descartado que se trate de un caso de violencia machista.

La mujer se precipitó desde su piso en la décima planta de un bloque de viviendas en Ciudad Lineal, Madrid. Ella falleció y sus hijos, que el viernes habían celebrado su tercer cumpleaños, están ingresados, uno en el Hospital 12 de Octubre, especialmente grave tras una operación de seis horas. El otro está algo menos grave en el Hospital Niño Jesús.

La Policía Nacional entró en el piso después de que los bomberos tirasen la puerta abajo. De la vivienda se llevaron un teléfono móvil y un ordenador portátil de la madre y unos cuadernos con anotaciones. Sin embargo, según informa el diario El Mundo, fuentes policiales han confirmado que la mujer no dejó ninguna nota de despedida.

Los investigadores tampoco trabajan la hipótesis de la violencia de género. En la vivienda no había nadie más que la mujer y sus hijos cuando se tiró con los niños en brazo.

La salud mental de la madre

Varios vecinos de la zona habrían apuntado que la mujer tenía "afectada su salud mental".

"Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras", informaba Noelia Camacho desde el barrio de Ciudad Lineal.

Sobre la salud mental de la mujer, otra vecina del barrio ha asegurado a 'Telemadrid' que “minutos antes de precipitarse por la ventana decía a gritos lo que iba a hacer”.

El Teléfono de la Esperanza

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.