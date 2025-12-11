Con esta nueva tarjeta, Donald Trump pretende atraer y retener talento de alto nivel

El presidente de los EE.UU, criticado por líderes empresariales

Compartir







El presidente Donald Trump anunció este miércoles que su tan prometida 'tarjeta dorada' estaba oficialmente a la venta. Dicha tarjeta ofrecerá estatus legal y un eventual camino hacia la ciudadanía estadounidense para individuos que paguen un millón de dólares y para corporaciones que desembolsen el doble por cada empleado nacido en el extranjero.

Un sitio web que acepta solicitudes se puso en marcha mientras Trump revelaba el inicio del programa rodeado de líderes empresariales en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca. Esta tarjeta está destinada a reemplazar las visas EB-5, creadas en el Congreso en 1990 para generar inversión extranjera, disponibles únicamente para personas que invirtieran alrededor de 1 millón de dólares en una empresa de al menos a diez personas.

Un cambio “positivo y poderoso” para atraer y retener talento

Trump ve la nueva versión de la tarjeta como una forma de que Estados Unidos atraiga y retenga talento de alto nivel, todo mientras genera ingresos para las arcas federales. El presidente estuvo promoviendo la tarjeta dorada durante meses e incluso, en una ocasión, sugirió que cada una costaría 5 millones de dólares.

El mandatario afirmó que todos los fondos recaudados como parte del programa “irán al gobierno federal” y predijo que miles de millones fluirán a una cuenta administrada por el Departamento del Tesoro “donde podemos hacer cosas muy positivas para el país”.

PUEDE INTERESARTE Examinar las redes sociales de los viajeros y otros datos: este es el plan que Estados Unidos propone y que afecta a 42 países

El nuevo programa es en la práctica una green card, la cual que ofrece residencia legal permanente con la posibilidad de obtener la ciudadanía.

“Básicamente, es una green card pero mucho mejor”, dijo Trump. “Mucho más poderosa, un camino mucho más fuerte”.

Trump hace frente a las quejas

El presidente no mencionó requisitos para la creación de empleo para las corporaciones solicitantes ni límites generales en el programa, que existen bajo el programa actual EB-5. En cambio, dijo que había escuchado quejas de líderes empresariales que no habían podido reclutar a graduados destacados de universidades estadounidenses porque eran de otros países y no tenían permiso para quedarse.

“No puedes contratar a personas de las mejores universidades porque no sabes si puedes mantener a la persona”, dijo Trump.

El mandatario republicano ha construido su carrera política alrededor de endurecer la frontera entre Estados Unidos y México y defender políticas de inmigración estrictas. Desde el inicio de su segunda administración, ha lanzado campañas de deportación masiva y redadas migratorias que han tenido como objetivo ciudades como Los Ángeles y Charlotte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pero también ha recibido críticas de voces líderes de su movimiento “MAGA” (Make America Great Again/Devolver la Grandeza a Estados Unidos) por decir que los inmigrantes calificados deberían ser permitidos en Estados Unidos, algo que el programa de la tarjeta dorada podría facilitar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, anunció que el programa incluirá 15.000 dólares para la verificación de solicitantes y que el proceso minucioso utilizado para examinar antecedentes “asegurará que estas personas califiquen absolutamente para estar en Estados Unidos”. Por su parte, las empresas podrán recibir múltiples tarjetas, aunque estarán limitadas a un individuo por tarjeta, agregó.