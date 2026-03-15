Iván Sevilla 15 MAR 2026 - 11:39h.

Cantando incluso la grave situación que vive el CEIP Fernando Feliú, la comunidad educativa reclamó soluciones en tres históricos días de huelga

"La estructura está dañada, hay un desnivel grandísimo en el suelo, que está totalmente curvado", aseguran los docentes que dan clase en Gerena

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SevillaLa desesperación no cesa en la localidad de Gerena (Sevilla), donde padres, docentes y alumnos siguen su lucha por el "lamentable estado" del único colegio del pueblo, que requiere reparaciones urgentes.

Después de tres jornadas de huelgas los días 11, 12 y 13 de marzo, la comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú busca ser escuchada por las administraciones públicas para que pongan solución ya a sus problemas.

Flory Ferreras, portavoz de la plataforma 'Gerena por su cole', ya contó en febrero a Informativos Telecinco que presentaba "filtraciones graves" con goteras que dejan algunas aulas anegadas cuando llueve.

El deterioro del edificio es tan importante que incluso tuvieron que cerrar "toda una primera planta" después de que la revisara un técnico. Era un riesgo para la seguridad de los menores impartir clase allí.

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Reubicados en zonas comunes del colegio, los daños que tiene no solamente afectan a los techos, sino también a la superficie que pisan los alumnos y profesores que acuden cada día a seguir con las jornadas lectivas.

"El suelo tiembla, se mueve con solo andar y se nota también cuando hay algún compañero que está realizando alguna actividad como música en su clase", contó en las movilizaciones Encarni Alberjón, portavoz del profesorado.

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"Está totalmente curvado y la estructura está dañada"

"No saltéis mucho que nos vemos en el comedor", dice la docente a sus alumnos de broma, aunque reconoce que "es real porque la estructura" del centro educativo "está dañada".

"Además, hay un desnivel grandísimo, que está incluso comprobado y medido. Pensaba que era algo óptico cuando mi hijo me decía que las mesas estaban cojas, pero no. Resulta que el suelo está totalmente curvado", describió igualmente Encarni.

En las protestas que protagonizaron en el Edificio Cervantes del colegio Fernando Feliú, en la Avenida Primero de Mayo de Gerena, los manifestantes estuvieron apoyados por los sindicatos CCOO, CGT y USTEA.

"Abandonados por las instituciones", como dicen sentirse en la petición de recogida de firmas que lanzaron en Change.org, dieron un paso más allá con tres días de paros parciales para exigir que tomen cartas en el asunto de inmediato.

Cantaron la situación del colegio de Gerena: "Uno nuevo por necesidad"

En determinados momentos hasta los manifestantes entonaron versos de una canción que crearon para contar la situación crítica que atraviesan desde hace tiempo: "El cole de Gerena qué pena me da".

"Aquí es muy difícil aprender y enseñar. Goteras por aquí, amianto por allá, queremos un cole nuevo por necesidad", denunció el cántico a la vez que exhibían pancartas donde se leían frases reivindicativas.

Entre ellas, por ejemplo, hacían referencia a que "merecen un colegio digno". Tanto alumnos como profesores. "Arreglen el presente, construyan el futuro", exigían acerca del nuevo centro educativo que llevan años esperando.

El proyecto del nuevo colegio "se mantiene bloqueado"

"Han pasado ocho años, dos legislaturas y miles de promesas", pero aún ni siquiera se han iniciado las obras de un proyecto que se aprobó en 2024, según nos recordó Flory Ferreras a Informativos Telecinco.

Lamentaba que "se mantiene bloqueado y nadie explica el motivo". "Queremos la licitación e inicio inmediato de los trabajos en los terrenos cedidos por el municipio", insisten también.

"Exigimos un calendario de obras real, con fechas y presupuestos publicados, sin más excusas administrativas", reclaman los padres y las madres de los niños que, actualmente, tienen que seguir formándose en un centro muy mermado.