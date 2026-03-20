Fermín Cacho reaparece tras pasar varias semanas ingresado en el hospital: "Han sido unos días difíciles"

Celia Molina 20 MAR 2026 - 11:12h.

El atleta, que consiguió la medalla de oro en los JJ.OO de 1992, habría sufrido un problema cardíaco, según 'El faro de Vigo'

Tras desvanecerse y pasar 17 días ingresado en el Hospital Universitario de Jaén, ha reaparecido en su cuenta de Instagram

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A principios del mes de marzo, el candidato del PSOE a la alcaldía de Soria, lugar de nacimiento del atleta olímpico Fermín Cacho, anunció que éste se encontraba ingresado en el hospital, ya en planta tras haber pasado dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos: "Nos alegra saber que nuestro atleta internacional Fermín Cacho se encuentra ya en planta hospitalaria, evolucionando favorablemente. Le enviamos todo nuestro cariño desde Soria, con el deseo de verle plenamente recuperado", decía en X.

Dos semanas después, ha sido el propio corredor, muy querido en España tras ganar la medalla de oro en la prueba de los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, quien ha actualizado su estado de salud a través de las redes sociales. Junto a una fotografía en la que Cacho aparece con una mascarilla, posando frente a la puerta del Hospital Universitario de Jaén, ha dicho que ya ha recibido el alta, después de unos días difíciles que, algunos medios como 'El Faro de Vigo' achacan a un problema cardíaco:

"Después de 17 días ingresado, ya estoy en casa"

"Después de 17 días ingresado, por fin estoy en casa. He podido el Día del Padre junto a mis hijas y mi mujer. Y no puedo pedir más. Han sido días difíciles, pero también de los que te recuerdan lo verdaderamente importante: la familia, la vida… y todas esas personas que están al otro lado cuidando de ti", ha dicho en el texto en el que ha aprovechado para dar las gracias a todos los médicos que le han atendido en estos días críticos.

"Quiero dar las gracias de corazón al equipo de urgencias y al @ces061jaen en Bailen; a Mari Salu, enfermera en su día libre que me asistió hasta la llegada de sus compañeros/as, a los médicos y enfermeras/os de la UCI del Hospital San Agustín de Linares; al personal de la planta de medicina interna del mismo hospital; y al gran equipo de arritmias y cardiología del Hospital Universitario de Jaén" , ha añadido el atleta olímpico.

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"Ahora me toca recuperarme poco a poco"

"Gracias por vuestro trabajo, vuestra profesionalidad y, sobre todo, por el trato humano que habéis tenido conmigo. Una vez más, queda demostrada la enorme calidad de nuestra sanidad pública. Ahora toca recuperarse poco a poco, volver a la vida normal… y seguir cogiendo ritmo. Gracias a todos por vuestra preocupación y por tantas muestras de cariño recibidas en estos días. Nos vemos pronto en las carreras", ha concluido Fermín, de todo corazón.

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A sus 57 años, Cacho siempre será recordado por el oro que ganó en los Juegos Olímpicos de Barcelona '92. Cuatro años después de aquello, el atleta volvió a subirse al podio con una plata olímpica en Atlanta 1996 en la misma modalidad. Además, fue subcampeón del mundo en Stuttgart en 1993 y en Atenas 1997, así como campeón de Europa en Helsinki 1994 y bronce europeo en Budapest 1998. Por su parte, en pista cubierta logró la plata mundial en Sevilla 1991 y plata europea en Glasgow 1990.