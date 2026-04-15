La tecnología de las gafas permitió a unos voluntarios ver en tiempo real lo que él estaba viendo, guiándolo y orientándolo desde la distancia en la maratón

La gesta le sirvió para lograr el otro gran propósito que se había propuesto: recaudar fondos para una fundación que financia investigaciones contra la pérdida de visión

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BrightonClarke Reynolds, un ‘runner’ con ceguera casi total ha trascendido fronteras y se ha convertido en protagonista en múltiples medios internacionales después de cumplir la gesta de completar la maratón de Brighton apoyándose únicamente en unas gafas con inteligencia artificial. El británico, muy feliz tras completar el hito, se ha convertido así en el primer atleta con ceguera que corre un maratón sin guía físico, empleando simplemente esas gafas.

Decidido a completar el hito, los 42 kilómetros que ha logrado recorrer le han servido también metafóricamente para dar la vuelta al mundo. Ayudado por esas gafas con IA, provistas de una cámara y unos altavoces a través de los cuales unos voluntarios le fueron guiando en su camino, Clark Reynold logró el objetivo.

El corredor ciego Clarke Reynolds y el verdadero objetivo de su gesta en la maratón de Brighton

Pese a tener solo un 5% de visión, el británico completó con éxito todo el recorrido, culminando la maratón en menos de seis horas y veinte minutos; un desafío físico que no solo sirvió para brindarle un momento de gran felicidad, sino que también contribuyó al otro gran propósito que se había marcado: causar impacto, vencer prejuicios y recaudar fondos para dar visibilidad a la organización benéfica Fight for Sight UK, dedicada a “financiar investigaciones que ayuden a comprender, diagnosticar, prevenir y tratar mejor la pérdida de visión”, la cual trabaja para “garantizar que todos tengan las mismas oportunidades”.

Conocido también como ‘Mr.Dot’ en las redes sociales, Reynolds, quien también es “artista de braile”, como define en su perfil de Instagram, y escritor infantil, no dudó en compartir a través de las redes el logro alcanzado: “¡Sí, sí, sí! ¡Lo conseguimos! Un hito mundial”, inicia en su mensaje, explicando que lo ha hecho registrado como persona ciega, con la ayuda de las gafas con IA y su app.

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“Diez meses de entrenamiento y logística han culminado en esta épica aventura, que no habría sido posible sin el apoyo de benéfica Fight for Sight UK, de quienes tengo el honor de ser embajador, concienciando y recaudando fondos esenciales”, añade en su publicación, donde especifica que hasta ahora ya ha logrado casi 2.700 libras, es decir, unos 3.105 euros.

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En su carrera para completar la maratón, además, estuvo apoyado por un corredor que le seguía de cerca solo por “si la tecnología fallaba” o existía algún problema. Sin embargo, y respecto a ello, con tono de humor precisaba: “La verdad, no tenía ni idea de dónde estaba él porque la tecnología funcionó”.

“Gracias a todos los voluntarios de los últimos 10 meses que me han ayudado a cruzar la meta. Sí, un hito mundial aquí mismo, en el Reino Unido”, celebró.

Con su determinación y con la tecnología de las gafas, que permitían a los voluntarios ver en tiempo real lo que él estaba viendo, guiándolo y orientándolo desde la distancia, ahora es su historia la que prosigue un recorrido que ya está dando la vuelta al mundo.