El uruguayo da su versión de la pelea entre ambos jugadores, pide disculpas señala a un topo en el vestuario

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni tras sus peleas en el vesturario

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Fede Valverde, segundo capitán del Real Madrid, ha publicado este jueves en sus redes sociales un comunicado tras la pelea que tuvo el uruguayo con su compañero de equipo, Aurélien Tchouaméni. En dicho comunicado, Valverde confirma la pelea, aunque asegura que no han llegado a las manos y que el golpe en la cabeza, que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico, fue fortuito. Pide disculpas y acusa al vestuario de filtrar información e insiste en su implicación con el club blanco.

El comunicado íntegro de Valverde:

"Ayer tuve un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica.

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

"Lo siento de corazón porque me duele la situación"

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero.

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No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario. Gracias", concluye el texto.

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La tensión había crecido en el vestuario de Valdebebas cuando ambos jugadores protagonizaron un encontronzado durante la sesión de entrenamiento del primer equipo que se trasladó posteriormente al vestuario, donde tuvieron sus más y su menos. Lejos de calmarse las aguas, los dos jugadores habrían vuelto a pelearse este mismo jueves, apenas 24 horas después, acabando Valverde en el hospital.