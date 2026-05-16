Iván Sevilla 16 MAY 2026 - 17:06h.

"Ha llegado el momento de seguir adelante después de cuatro temporadas y tres campeonatos", ha expresado Lewandowski

El futbolista polaco "llegó como estrella" en el verano del 2022 y se despide "como leyenda", según ha calificado el Barça

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BarcelonaYa es oficial la marcha del delantero Robert Lewandowski del FC Barcelona, tras conquistar su última Liga con el equipo catalán el 10 de mayo en el Camp Nou. Lo ha anunciado así: "Me voy con la misión cumplida".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el veterano futbolista que celebró el éxito liguero por las calles de la ciudad condal, ha comunicado que se va del club azulgrana después de "cuatro temporadas y tres campeonatos".

Fichado en el verano del 2022, el polaco ha reconocido que ha vivido "cuatro años llenos de desafíos y duro trabajo" como jugador culé. Ahora, cree que "ha llegado el momento de seguir adelante" en su trayectoria deportiva.

Aunque no ha dado pistas sobre su futuro, a sus 37 años (camino de los 38 que cumple en agosto), considera que su etapa como barcelonista ha terminado: "Cataluña es mi lugar en la tierra".

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"El capítulo más increíble de mi carrera", admite Lewandowski

"Nunca olvidaré el amor que recibí de los aficionados desde mis primeros días. Gracias a todos los que conocí en el camino durante estos hermosos cuatro años", ha agradecido también.

En "especial", ha mencionado "al presidente Laporta" por escogerle en su día para el proyecto azulgrana. "Mi agradecimiento por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera", ha dicho.

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Además, después del título logrado, Lewandowski piensa que el Barça "ha vuelto a donde debe estar". Con un "Visca Catalunya" ha concluido sus palabras, que no han tardado en recibir miles de reacciones.

"Se va como leyenda. Gracias por cada gol", responde el Barça

Igualmente ha compartido un vídeo recopilatorio de algunos de los grandes momentos que ha experimentado como futbolista del conjunto culé. "Llegó como una estrella. Se va como leyenda", ha respondido el FC Barcelona.

"Gracias Robert Lewandowski por cada gol, cada batalla y cada momento mágico vistiendo estos colores. Culer para siempre", ha añadido la entidad para despedir al atacante ex del Bayern de Múnich.

Sus estadísticas demuestran que su paso por la capital catalana ha sido todo un éxito: 119 tantos y 24 asistencias en 191 partidos jugados, entre todas las competiciones desde su llegada a la plantilla.

Esta última campaña que está a punto de terminar, el delantero centro ha sumado menos minutos que las anteriores. No obstante, sus cifras goleadoras a falta de dos encuentros más están en 18 dianas y cuatro asistencias.

Cabe recordar especialmente su hat-trick al Celta de Vigo en la Jornada 12 y su doblete ante el Valencia en la Jornada 4. Incluso en tres duelos ligueros llevó el brazalete de capitán en el brazo.