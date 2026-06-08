La figura de Chris Hoy se ha convertido en los últimos años en un ejemplo de resiliencia dentro y fuera del deporte

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El exciclista británico Chris Hoy, seis veces campeón olímpico en ciclismo en pista, ha iniciado este lunes en San Sebastián el Coast to Coast Challenge, una iniciativa solidaria destinada a recaudar fondos para proyectos que apoyan a jóvenes vulnerables de diferentes partes del mundo.

La aventura está impulsada por la Fundación Laureus, organización de la que Hoy forma parte como miembro de su Academia. El reto llevará al deportista británico a recorrer 644 kilómetros desde la costa cantábrica hasta el Mediterráneo en un trayecto que concluirá el próximo 12 de junio en Barcelona.

El recorrido incluye algunos de los paisajes más espectaculares del norte de España, así como exigentes ascensos por los Pirineos, lo que convierte la prueba en un importante desafío físico para todos los participantes. Chris Hoy estará acompañado por un grupo de 15 participantes comprometidos con la recaudación de fondos para causas solidarias.

Entre ellos destaca la presencia de Miguel Indurain, cinco veces ganador del Tour de Francia y también miembro de la Academia Laureus, quien participará durante dos jornadas en el recorrido.

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La iniciativa servirá además para dar visibilidad a distintos programas apoyados por Laureus Sport for Good, una red internacional que utiliza el deporte como herramienta para mejorar la vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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Una iniciativa marcada por la superación personal

El exciclista reveló en 2023 que padecía un cáncer terminal, una circunstancia que no le ha impedido continuar participando en proyectos solidarios y campañas de concienciación.

Desde entonces, ha utilizado su notoriedad pública para recaudar fondos destinados a organizaciones benéficas y para transmitir mensajes de esperanza, optimismo y superación. Según ha explicado la Fundación Laureus, el objetivo del Coast to Coast Challenge es demostrar el poder transformador del deporte y apoyar proyectos que ofrecen oportunidades a jóvenes en riesgo de exclusión.

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"Desde que me uní a la Laureus Academy en 2017 he compartido experiencias con personas inspiradoras que creen, como yo, que el deporte puede unir a personas de todos los ámbitos de la vida y derribar barreras", ha señalado Hoy.

Una larga trayectoria solidaria

No es la primera vez que el británico participa en este tipo de iniciativas. En 2022 logró recaudar más de 300.000 dólares tras completar un recorrido de 100 kilómetros a pie por los Emiratos Árabes Unidos dentro de otro desafío impulsado por Laureus. Ahora confía en que este nuevo reto permita seguir generando recursos para quienes más lo necesitan.

"Con el apoyo de Laureus y de nuestros socios, esta iniciativa tiene el potencial de marcar una gran diferencia para muchas personas", ha afirmado el once veces campeón del mundo.

El Coast to Coast Challenge cuenta con la colaboración de diversas entidades y patrocinadores, entre ellos Science in Sport, Cuore y Aston Martin, que respaldan esta travesía solidaria a través de España.