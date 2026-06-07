Gonzalo Barquilla 07 JUN 2026 - 08:31h.

Enrique Riquelme desafía a Florentino Pérez el 7 de junio en unas elecciones clave para el modelo y el futuro del Real Madrid

Enrique Riquelme desvela que "Raúl González Blanco será el director deportivo" si es presidente del Real Madrid

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Hace poco más de una década, Enrique Riquelme era un joven empresario alicantino que buscaba abrirse camino en Latinoamérica dentro del sector de las infraestructuras, la construcción y la energía. Hoy, convertido en uno de los nombres más reconocidos del sector de las energías renovables en el ámbito hispano, aspira a protagonizar uno de los mayores terremotos institucionales de la historia reciente del Real Madrid: poner fin a más de dos décadas de liderazgo de Florentino Pérez.

Este domingo, 7 de junio de 2026, los socios del club blanco están llamados a las urnas en una jornada electoral que trasciende lo estrictamente deportivo. Frente a la continuidad que representa Florentino Pérez, Enrique Riquelme encabeza la candidatura 'Legado y Futuro', un proyecto que plantea una profunda transformación de las estructuras internas del club y que pretende abrir un debate sobre el modelo de gobernanza, la participación de los socios y el futuro institucional de la entidad.

Su irrupción ha alterado una dinámica que durante años parecía inamovible en el Real Madrid. Más allá de las posibilidades reales de victoria, Riquelme ha conseguido situar en el centro del debate cuestiones que hasta hace poco apenas ocupaban espacio en la conversación madridista: la transparencia, la democratización interna, el papel de los socios, la modernización tecnológica y el futuro modelo de propiedad del club. Florentino Pérez preside el Real Madrid desde 2000 -con la excepción del periodo 2006-2009- y ha liderado algunas de las etapas más exitosas de la historia de la entidad. Ahora se enfrenta al candidato que mayor oposición le ha planteado.

De Cox a la primera línea empresarial internacional

Nacido en 1989 en la localidad alicantina de Cox, Enrique Riquelme ha desarrollado toda su carrera profesional en el ámbito empresarial. Tras sus primeros pasos en Grupo El Sol entre 2010 y 2014, una compañía con actividades vinculadas a canteras de áridos, hormigón, cemento y energía en Panamá, impulsó el proyecto empresarial que acabaría convirtiéndose en Cox Energy y posteriormente en Grupo Cox.

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Desde 2014 ejerce como fundador y presidente ejecutivo de Cox, grupo especializado en agua, energía y gestión de infraestructuras, con presencia internacional y una fuerte apuesta por las energías renovables. También ha ocupado desde ese mismo año la presidencia ejecutiva de Cox Energy, compañía española centrada en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica.

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Su perfil profesional está estrechamente vinculado a la estrategia empresarial, el desarrollo de negocio, la sostenibilidad, la transición energética y la expansión internacional. En su trayectoria destacan proyectos relacionados con la generación de electricidad mediante instalaciones fotovoltaicas, la comercialización de energía renovable y soluciones de autoconsumo energético.

Durante los últimos años, su figura ha ganado notoriedad dentro del ecosistema empresarial español gracias a diversos reconocimientos. Entre ellos figuran el Premio Nacional Joven Empresario 2018 concedido por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), el Premio Alfil de la Asociación Empresarial Terciario Avanzado de Alicante y su inclusión en la lista de los "100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática" elaborada por Sachamama en 2019.

Un perfil marcado por la sostenibilidad y la acción social

Más allá del ámbito empresarial, Riquelme ha desarrollado diversas iniciativas vinculadas al compromiso social y la sostenibilidad. Ha ejercido como presidente del Consejo Asesor de Scholas Occurrentes para Panamá, Centroamérica y el Caribe, además de participar en proyectos relacionados con tecnología, emprendimiento y educación impulsados por la organización fundada por el papa Francisco.

Su actividad social también incluye colaboraciones y patrocinios con entidades como la Fundación de Lucha contra el Sida, la Fundación CurArte y acuerdos con instituciones académicas como la Universidad de Santiago de Chile.

En el ámbito deportivo, ha respaldado diferentes iniciativas vinculadas al fútbol y la sostenibilidad. Entre ellas destaca la Mabel Green Cup, celebrada en 2019 y presentada como un encuentro entre el Real Madrid y la AS Roma enfocado en la concienciación medioambiental, así como diversos torneos de fútbol organizados bajo la marca Cox Energy.

Quienes han trabajado con él destacan habitualmente capacidades relacionadas con el liderazgo, la planificación estratégica, la negociación, el desarrollo empresarial y la gestión de equipos. Una recomendación pública de su antiguo profesor Pedro Antolinos lo definía en 2016 como una persona caracterizada por la responsabilidad, la seriedad, el liderazgo y el compañerismo.

El salto a la política interna del Real Madrid

La entrada de Enrique Riquelme en la carrera presidencial del Real Madrid supone el mayor desafío electoral al que se enfrenta Florentino Pérez en años. El empresario alicantino sostiene que su objetivo no es cuestionar la dimensión histórica del actual presidente, sino abrir una nueva etapa institucional adaptada a los desafíos del fútbol moderno.

Su discurso gira alrededor de tres grandes ejes: una mayor participación de los socios en la toma de decisiones, una política de transparencia reforzada y una modernización tecnológica de la gestión del club.

Según defiende su candidatura, el crecimiento económico y la expansión global de la marca Real Madrid no deben producirse a costa de reducir la capacidad de influencia de los socios. Por ello, propone nuevos mecanismos de participación, una revisión del sistema de acceso al estadio para favorecer la presencia de familias y jóvenes aficionados y una estructura de gobierno más abierta al control interno.

En el ámbito deportivo, plantea reforzar la profesionalización de la dirección técnica, potenciar la captación de talento joven y fortalecer la conexión entre la cantera de Valdebebas y el primer equipo. Su programa también incluye un mayor impulso institucional a las secciones de baloncesto y fútbol femenino.

La construcción de una candidatura alternativa

Uno de los argumentos más repetidos por Riquelme durante la campaña es que su experiencia empresarial puede trasladarse a la gestión de una institución tan compleja como el Real Madrid.

En diversas entrevistas ha defendido que la viabilidad económica del club a largo plazo no puede depender únicamente de los resultados deportivos de cada temporada y ha abogado por una estrategia de diversificación de ingresos apoyada en alianzas internacionales, innovación tecnológica y optimización de activos.

El candidato ha recordado en varias ocasiones que cumple los requisitos estatutarios exigidos para optar a la presidencia, incluida la antigüedad como socio y la presentación del correspondiente aval económico exigido por la normativa del club.

Durante sus apariciones públicas también ha relatado los inicios de su trayectoria empresarial. Según ha explicado, sus primeros proyectos internacionales fueron financiados gracias a un préstamo familiar y a recursos personales limitados. En una entrevista llegó a afirmar que incluso tuvo que empeñar un reloj Rolex para poder impulsar su aventura empresarial en Latinoamérica.

El choque frontal con Florentino Pérez

La campaña ha estado marcada por una creciente confrontación entre ambas candidaturas. Florentino Pérez ha criticado duramente a su rival y llegó a afirmar públicamente que Riquelme "habla igual que nuestros enemigos, con el mismo desprecio al Bernabéu".

La respuesta del empresario alicantino fue inmediata. Acusó al presidente madridista de difundir "informaciones total y rotundamente falsas" y defendió que cuestionar determinadas decisiones de la directiva forma parte del ejercicio democrático que corresponde a cualquier socio.

Uno de los puntos de fricción surgió a raíz de las acusaciones que vinculaban a Riquelme con el expresidente Ramón Calderón. El candidato rechazó tajantemente esa relación y respondió con una frase que rápidamente adquirió repercusión mediática: "En la etapa de Ramón Calderón yo tenía 15 años".

Al mismo tiempo, ha reclamado reiteradamente la celebración de un debate público entre ambos candidatos para confrontar programas y modelos de gestión. Según sostiene su equipo, Florentino Pérez ha evitado hasta ahora ese cara a cara.

El debate sobre la propiedad del club

La cuestión más sensible de toda la campaña ha sido la relacionada con el futuro modelo societario del Real Madrid.

Riquelme sostiene que determinadas propuestas defendidas por la actual dirección podrían abrir la puerta a una progresiva privatización de la entidad. Desde la candidatura oficialista rechazan esa interpretación. Dentro de ese debate, el empresario alicantino también ha puesto el foco en la estructura de poder que rodea a Florentino Pérez. En varias intervenciones públicas ha señalado el papel de Anas Laghrari, empresario marroquí y uno de los principales impulsores de la Superliga, al que considera una figura de enorme influencia en las decisiones estratégicas del club pese a no figurar en el organigrama oficial del Real Madrid. Según Riquelme, este tipo de situaciones refuerzan la necesidad de avanzar hacia una mayor transparencia institucional y una definición más clara de los espacios de decisión dentro de la entidad.

La controversia ha alcanzado uno de sus momentos más visibles con la instalación de una gran lona publicitaria en Madrid. La imagen mostraba el estadio Santiago Bernabéu acompañado de un cartel de "Se vende" y del mensaje: "Y tú, ¿qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende".

La iniciativa formaba parte de una estrategia con la que Riquelme pretende convertir las elecciones en una consulta sobre el futuro modelo de propiedad del club. El empresario ha llegado a advertir que, en su opinión, determinados cambios podrían reducir progresivamente el poder de decisión de los socios. Mientras, Florentino Pérez defiende con rotundidad todo lo contrario y afirma que su plan busca dar un poder legal y económico inédito a los socios.

Las promesas deportivas y la polémica Haaland

La campaña también ha tenido un importante componente deportivo. Durante una intervención televisiva, Enrique Riquelme aseguró que intentaría incorporar a Erling Haaland y Rodri Hernández si alcanzaba la presidencia del club.

Para reforzar la credibilidad de sus promesas, exhibió públicamente un compromiso notarial mediante el cual se comprometía a asumir determinadas responsabilidades económicas si incumplía los compromisos electorales anunciados.

Sin embargo, las declaraciones provocaron una inmediata reacción por parte del entorno del delantero noruego y del Manchester City. Tanto familiares de Haaland como su representante, Rafaela Pimienta, negaron públicamente la existencia de acuerdos o compromisos con la candidatura de Riquelme, calificando como falsas las informaciones que apuntaban a una operación cerrada.

La polémica ha convertido el episodio en uno de los asuntos más comentados de la recta final de la campaña. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha restado importancia a la negativa pública y la ha enmarcado dentro de las estrategias habituales del mercado de fichajes. Mientras, Florentino Pérez ha anunciado a José Mourinho como entrenador y los fichajes cerrados de Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

Una campaña marcada por la batalla mediática

La candidatura de Riquelme ha desplegado una intensa estrategia de comunicación apoyada en entrevistas, apariciones televisivas, presencia en prensa y actividad constante en redes sociales.

En Instagram, donde supera los 65.000 seguidores, se presenta simultáneamente como emprendedor, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox y candidato a la presidencia del Real Madrid. Desde su entorno consideran que esta exposición pública les ha permitido trasladar su mensaje a sectores del madridismo que tradicionalmente habían permanecido alejados de la política interna del club.

Por su parte, la candidatura de Florentino Pérez ha respondido reforzando su presencia pública y anunciando movimientos deportivos de gran impacto para la próxima etapa. Ambas campañas se han acusado mutuamente de priorizar la propaganda frente al debate de fondo sobre el modelo institucional del club.

Sea cual sea el resultado de las urnas, la irrupción de Enrique Riquelme ya ha dejado una huella evidente en la vida institucional del Real Madrid. Por primera vez en muchos años, una candidatura alternativa ha conseguido colocar en el centro del debate cuestiones relacionadas con la gobernanza, la transparencia, el papel de los socios y el futuro modelo de propiedad de la entidad.