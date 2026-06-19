Patricia Martínez 19 JUN 2026 - 13:41h.

Noelia se formó en el club de Badminton de A Estrada donde la recuerdan con cariño

La joven deportista había estudiado Medicina y ejercía su profesión en Cantabria

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A EstradaEl deporte gallego está de luto por el fallecimiento de una joven deportista de A Estrada. Noelia Gestoso Uzal falleció a los 26 años, después de ser diagnosticada de un cáncer muy agresivo. La emotiva despedida a la joven deportista será este viernes por la tarde en la iglesia de Tabeirós, de A Estrada.

Su fallecimiento ha dejado un “profundo pesar en su club, el Badminton A Estrada, quienes como han compartido, han perdido “una compañera y amiga”. Desde el club estradense han querido transmitir su apoyo a su familia en estos momentos.

“Fueron muchos años formando parte de esta familia, compartiendo juntos miles de momentos, y siempre con tu alegre y linda sonrisa alegrándonos cada día”, han recordado. Y despiden a Noelia con un deseo: “Con esa bonita sonrisa es como te recordaremos siempre.. Vuela alto compañera y brilla como solo tú, sabes hacerlo!!”.

La Federación gallega de Badminton también ha querido mostrar su pesar por el fallecimiento de Noelia. “Nos encoge el corazón con esta triste noticia", han compartido.

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Desde la federación, han transmitido su "más sentido pésame para toda la familia, amistades y aportados por el fallecimiento de Noelia Gestoso. Fue y siempre será parte de la familia del bádminton gallego, tanto por su trayectoria como gran jugadora como por la extraordinaria persona que era. Su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros”, le dedican en sus redes sociales, además de enviarle a quienes la conocían y la querían “mucha fuerza para todos en estos momentos tan difíciles”.

Noelia se formó en las categorías inferiores del club de Badminton de A Estada, llegó a conseguir 24 medallas en campeonatos autonómicos, y nueve títulos, y dos medallas en Campeonatos de España, además de múltiples convocatorias en competiciones internacionales , entre las que destaca el Campeonato de Europa U17 de Polonia, en 2016. En la temporada 2017/2018 se unió al club Ravachol de Pontevedra.

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Dende ese club pontevedrés también han querido dedicar una cariñosa despedida a Noelia. "Queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Noelia Gestoso. Jugadora estradense y exjugadora del primer equipo de nuestro club, Noelia formó parte de nuestra historia y de la familia del badminton gallego, dejando una huella que siempre permanecerá entre nosotros", han compartido.

El club donde jugó durante unos años ha querido agredecer todo lo que les dio, "dentro y fuera de la pista", recordando que su "recuerdo seguirá vivo".

Pero Noelia no solo era querida y admirada por sus éxitos deportivos. En lo académico también brilló, y tras estudiar Medicina, estaba trabajando en Cantabria. Sus allegados, quienes la querían la despedirán este viernes en su pueblo natal, pero todos ellos no olvidarán su amor por el deporte, ni tampoco su sonrisa.