Celia Molina 06 AGO 2026 - 13:12h.

El jugador de fútbol prometió que se teñiría el pelo de rosa si España ganaba la final del Mundial de Fútbol contra Argentina

Primeras palabras de Luis de la Fuente sobre el tatuaje de Marc Cucurella con su cara: "Me gusta la gente de palabra"

Compartir







Las promesas que los jugadores de la Selección Española hicieron si ganaban el Mundial de Fútbol se siguen cumpliendo. Marc Cucurella fue el primero en hace honor a su palabra, tatuándose en el brazo izquierdo la cara de Luis de la Fuente, mientras éste sujeta la Copa del Mundo. Con este gesto tan relevante, el futbolista quiso rendir homenaje al seleccionador que, con su política de trabajo en equipo, más allá de los jugadores estrella, llevó a España hasta la gloria el pasado 19 de julio.

Y, ahora, durante unas merecidas vacaciones, ha sido Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, quien ha cumplido su promesa. Antes de enfrentarse a la Argentina de Messi, que venía ganando sus últimos partidos con los goles de Lionel en los últimos minutos, el joven futbolista prometió que, si España ganaba el Mundial, se teñiría el pero de rosa.

Pues dicho y hecho. En su última publicación de Instagram, Gavi, antes de pelo castaño, ha aparecido con el cabello teñido de este color en dos impactantes fotografías. "Un hombre de palabra", ha escrito junto a las imágenes.

"Pero, ¿qué has hecho?"

Las reacciones a su radical cambio de look no se han hecho esperar, siendo sus compañeros de juego quienes primero han comentado su publicación. Lamine Yamal ha puesto varios emoticonos de una cara con lágrimas y el portero Unai Simón le ha preguntado: "Pero, ¿qué has hecho?", junto a otras cuantas caras de risas, a las que se ha sumado el atleta Álex Roca.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En cuanto a peinados revolucionarios, Marc Cucurella también ha sorprendido a todos sus seguidores al haber cambiado sus característicos rizos (gracias a los que le reconocíamos en todo momento dentro del campo) por numerosas trenzas. Así apareció en su Instagram después de hacerse el tatuaje con la cara de de la Fuente, por lo que su cambio de look este verano ha sido total.

Fuera del fútbol, otro deportista que también ha optado por este peinado trenzado ha sido Carlos Alcaraz, quien no se ha cortado el pelo desde que se retiró de la competición profesional por una lesión en la muñeca. El tenista, de la mano de su fiel peluquero, Víctor Martínez, que siempre le corta el cabello antes de cada torneo, también sorprendió a sus followers al aparecer con este pelo típico africano. Además de eso, ya ha vuelto a entrenar al aire libre, por lo que su reincorporación al circuito podría ya estar cerca.