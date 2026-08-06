Aunque oficialmente dejaron de ser marido y mujer a finales de 2024, la batalla legal comenzó hace ya una década, y ahora mantienen un frente abierto que parece no tener fin

Angelina Jolie se sincera sobre su divorcio de Brad Pitt: "Le di el control de las casas para que su trato conmigo se tranquilizara"

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Parecía imposible que uno de los divorcios más mediáticos de la historia de Hollywood pudiera prolongarse durante casi una década. Sin embargo, la 'guerra' de Brad Pitt y Angelina Jolie todavía continúa en los tribunales.

Aunque oficialmente dejaron de ser marido y mujer a finales de 2024, la batalla legal entre ambos está muy lejos de terminar. De hecho, aún mantienen abierto un frente multimillonario que amenaza con prolongarse hasta 2027 y que demuestra que, pese a todo, ninguno de los dos está dispuesto a dar su brazo a torcer.

El origen del conflicto ya no es solo el traumático divorcio o la custodia de sus hijos. Ahora el gran problema tiene nombre: Château Miraval, la finca y bodega francesa donde se casaron en 2014 y que se trata del último gran vínculo, y también el mayor enfrentamiento, entre la expareja.

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El cambio en la historia de los 'Brangelina'

La historia comenzó a romperse el 14 de septiembre de 2016. Según Jolie, durante un vuelo privado entre Francia y Los Ángeles se produjo un incidente familiar que marcaría un antes y un después.

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De acuerdo a su versión, el actor habría tenido una actitud agresiva tanto con ella como con algunos de sus hijos después de haber consumido alcohol. La actriz denunció después que aquel episodio no era el único, sino el momento en el que decidió que debía poner fin a su matrimonio.

Cinco días después, el 19 de septiembre de 2016, Jolie presentó la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables.

El caso no tardó en causar un revuelo mediático. El FBI llegó a investigar el incidente ocurrido en el avión, aunque finalmente no presentó cargos contra Pitt. Tampoco prosperó ninguna causa penal en su contra. El actor siempre ha negado haber maltratado a Angelina Jolie o a sus hijos, mientras que la actriz ha mantenido durante todos estos años que aquella decisión fue necesaria para proteger a su familia.

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Una batalla judicial de ocho años

Su complicado divorcio terminó convirtiéndose en uno de los procedimientos familiares más largos de Hollywood. Durante años ambos litigaron por cuestiones relacionadas con la custodia de los hijos menores, el reparto del patrimonio, las acusaciones derivadas del incidente del avión y numerosos recursos relacionados con el juez que llevaba el procedimiento.

La guerra fue tan intensa que el proceso de divorcio no quedó completamente resuelto hasta diciembre de 2024, más de ocho años después de iniciarse.

El acuerdo puso fin únicamente al divorcio, pero no significó la reconciliación entre ambos ni cerró todos los litigios abiertos. De hecho, uno de los procedimientos más importantes sigue pendiente.

Château Miraval

La verdadera guerra económica comenzó incluso antes de finalizar el divorcio. En 2008 la pareja adquirió Château Miraval, una histórica finca situada en la Provenza francesa que después se transformó en una exitosa bodega especializada en vinos rosados.

Allí celebraron su boda en agosto de 2014. Tras la separación, Jolie decidió vender su participación del 50%. En 2021 cerró la operación con Tenute del Mondo, empresa perteneciente al Grupo Stoli. Y ahí comenzó el nuevo conflicto.

Brad Pitt sostiene que ambos habían alcanzado años atrás un acuerdo verbal según el cual ninguno podía vender su participación sin ofrecer previamente al otro la posibilidad de comprarla.

Según el actor, Angelina incumplió ese pacto y realizó la operación sin su consentimiento. Por ese motivo, en febrero de 2022 presentó una demanda reclamando importantes daños económicos y solicitando la nulidad de la operación o una compensación millonaria.

La actriz mantiene una posición completamente opuesta. Su defensa sostiene que nunca existió ningún contrato vinculante que le impidiera vender sus acciones. Además, afirma que decidió desprenderse de Miraval porque no quería seguir manteniendo ningún tipo de negocio conjunto con Pitt tras el divorcio.

Jolie también sostiene que Pitt intentó imponerle un amplio acuerdo de confidencialidad para impedir que pudiera hablar públicamente sobre las acusaciones relacionadas con el supuesto maltrato durante su matrimonio. Según la actriz, negarse a firmar ese documento fue uno de los motivos por los que terminó vendiendo su participación a un tercero.

Su situación actual

Durante estos años, ambas partes han solicitado miles de páginas de documentación financiera, contratos, correos electrónicos y comunicaciones privadas. El protagonista de 'Troya' considera que necesita acceder a toda esa información para demostrar que la venta fue diseñada deliberadamente para perjudicarle.

La intérprete de 'Maléfica', por el contrario, sostiene que muchas de esas solicitudes son invasivas, irrelevantes para el procedimiento y buscan desgastarla económica y personalmente.

El pasado mes de mayo, un juez rechazó parte de las peticiones de Pitt para acceder a determinados correos electrónicos privados de Jolie. Sin embargo, apenas unas semanas después llegó un nuevo giro.

El pasado mes de julio, Pitt consiguió una resolución favorable dentro del proceso. El Tribunal Superior de California autorizó que responsables del Grupo Stoli y de Tenute del Mondo, compradores de la participación de Jolie, presten declaración bajo juramento.

Para el actor esta decisión resulta fundamental porque considera que esos testimonios pueden demostrar cómo se negoció realmente la venta y si existía conocimiento del supuesto acuerdo previo entre los antiguos propietarios.

Las declaraciones deberán realizarse antes de que el procedimiento entre en la fase previa al juicio, previsto para 2027.

Ahora, Pitt ha vuelto a mover ficha solicitando acceso a nuevos documentos financieros relacionados con los ingresos cinematográficos obtenidos por Angelina Jolie entre 2017 y 2021. La actriz ha respondido oponiéndose frontalmente a esa petición al considerar que su situación económica no guarda relación con el litigio sobre Miraval.

Qué puede pasar

Brad necesita convencer al tribunal de que realmente existía un acuerdo vinculante que impedía vender la finca sin consentimiento mutuo. Angelina basa gran parte de su estrategia en demostrar lo contrario: que ese supuesto pacto nunca llegó a formalizarse jurídicamente y que, por tanto, era libre de vender su participación.

Si el tribunal considera que el acuerdo era válido, Pitt podría obtener una importante indemnización. Si, por el contrario, entiende que nunca existió un contrato exigible, Jolie reforzaría su posición. Todo apunta a que el juicio principal no comenzará hasta 2027.