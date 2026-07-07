Michel Salgado y su vida después de correr la banda: propietario del Fursan Hispania FC

La carrera futbolística de Michel Salgado tuvo un epílogo imprevisto en 2018 cuando, a sus 42 años, firmó por el CAI de La Chorrera para jugar en la Primera División de Panamá

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Miguel Ángel Salgado Fernandez, conocido popularmente como Michel Salgado (1975), es uno de los pocos exfutbolistas que puede presumir de haber ganado tanto la Champions League como la Primera División de Panamá. El lateral derecho nació en As Neves (Pontevedra) el 22 de octubre de 1975 y cosechó una carrera futbolística espectacular que lo ha convertido en uno de los exjugadores más queridos por la afición del Real Madrid. Sin embargo, casi tan interesantes como esos años en la élite del fútbol son las actividades a las que se dedicó después de colgar las botas.

Primero repasando su carrera, Michel Salgado es de esos jugadores a los que no se recuerda con justicia. Disputó 343 partidos en Primera División, fue internacional con la selección española 53 veces e incluso jugó tres temporadas en la Premier League, sumando 66 partidos con el Blackburn Rovers en la máxima categoría del fútbol inglés. Durante los 18 años que se prolongó su carrera ganó cuatro veces la Liga y dos la Liga de Campeones. A este palmarés también sumó Supercopas de España y de Europa y hasta una Intercontinental.

Dos últimas aventuras

Michel Salgado abandonó la primera plana española con su traspaso al Blackburn Rovers en el verano de 2009, y es aquí donde empiezan algunos de los capítulos más curiosos de su vida. El futbolista eligió el equipo inglés porque Fernando Hierro, mítico capitán del Real Madrid, le dijo que Sam Allardyce, entrenador del Blackburn en la época, valoraba bien a los jugadores veteranos. Además, le gustaba el país y lo conocía tras haberlo visitado en un intercambio escolar cuando era adolescente.

Las cosas le fueron bien hasta que llegaron unos nuevos propietarios al Blackburn Rovers. En su última temporada (2011-12) fue titular en nueve de los primeros trece partidos, pero no volvió a jugar. La decisión no la tomó el entrenador sino los dueños del equipo, ya que había una cláusula en su contrato que le haría renovar automáticamente si seguía jugando. Ese año Michel Salgado colgó las botas y el club se fue a segunda división. La gestión de los nuevos propietarios fue tan mala que, con el tiempo, el Blackburn Rovers fue el primer campeón de Premier League que bajó a tercera división.

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La carrera futbolística de Michel Salgado tuvo un epílogo imprevisto en 2018 cuando, a sus 42 años, firmó por el CAI de La Chorrera para jugar en la Primera División de Panamá. Con los ejemplos que hay hoy en día podríamos pensar que fue porque recibió una jugosa oferta económica, pero el dinero no tuvo nada que ver. Ricardo Escobar, secretario del CAI, lo explicó en una entrevista: “Nunca fue por dinero, fue más por la relación que tiene con el club. Fue muy difícil por ser un jugador retirado, pero se pidió al Blackburn Rovers que mandaran el transfer y se hizo el trámite de inscribirlo. Fue una noticia mundial. Despertó mucha curiosidad porque era un jugador que iba a salir del retiro para jugar en Panamá. Fue algo positivo para el club porque ayudó mediáticamente”.

El lateral derecho jugó 65 minutos y el CAI acabó ganando la liga, lo que también convirtió a Michel Salgado oficialmente en campeón de la Primera División de Panamá.

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La vida tras colgar las botas

Aunque ya no es jugador profesional, Michel Salgado sigue vinculado al fútbol. El exmadridista ha trabajado como comentarista deportivo, embajador de LaLiga y FIFA o consultor para diferentes federaciones en países de Oriente Medio. También creó una academia de fútbol en Dubai y tuvo puestos importantes en varios clubes, destacando su etapa como copropietario del Gibraltar United F.C. (2017) y como director deportivo en el Pafos F.C. de la liga chipriota. Actualmente es propietario del Fursan Hispania FC, equipo de la segunda división de Emiratos Arabes Unidos y seleccionador del equipo nacional sub-15 de Arabia Saudí.

En lo personal, Michel Salgado lleva 25 años casado con Malula Sanz Durán, hija del expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. Ambos viven en Dubai y han tenido tres hijos. Malu (23) es la mayor y se está abriendo paso como cantante, acumulando ya miles de seguidores en redes sociales. Miguel (21) es el mediano e intenta abrirse camino en el mundo del fútbol, habiendo jugado en las canteras de varios equipos portugueses. Algo similar busca el más pequeño, Alan (17) que milita en el Fursan Hispania y ha sido internacional con las categorías inferiores de Emiratos Árabes Unidos.

La familia está más que asentada en Dubai, habiendo permanecido en el país incluso en un año en el que la situación ha sido particularmente tensa en Oriente Medio. “Después de acabar mi última temporada con el Blackburn Rovers en Inglaterra, mi familia y yo decidimos venir aquí porque nos encanta desde la primera vez que vinimos a Dubai en 2003”, decía el ex del Real Madrid en una entrevista. En este sentido, lo único que parece estar claro sobre el futuro es que permanecerán en el país del Golfo.