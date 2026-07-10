La vida actual de Pepe Reina: del Como de Cesc Fàbregas al banquillo del juvenil del Villarreal

El 19 de mayo de 2025 anunció su retirada. El 23 de mayo jugó su último partido. Dos semanas después, el 2 de junio, el Villarreal lo anunciaba como entrenador de su Juvenil A

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José Manuel Reina Páez nació en Madrid el 31 de agosto de 1982 y siguió los pasos de su padre, Miguel Reina, también portero profesional. Se formó en la cantera del FC Barcelona, debutó con el primer equipo azulgrana en el año 2000 y desde entonces no paró. Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Múnich en cesión, AC Milan, Aston Villa en cesión, Lazio, de nuevo el Villarreal en su segunda etapa entre 2022 y 2024, y finalmente el Como 1907, el club del norte de Italia que Cesc Fàbregas dirige desde el banquillo.

Jugó también 36 partidos con la selección española, la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. La Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2014. Y más de mil partidos como profesional, un hito que alcanzó durante su segunda etapa en el Villarreal, en un Villarreal-Cádiz que el club conmemoró desplegando una lona gigante en las gradas de La Cerámica.

La decisión que tomó en enero y le dijo a su mujer una noche

Pepe Reina anunció su retirada el 19 de mayo de 2025 en una entrevista exclusiva, pero la decisión llevaba meses tomada. En sus propias palabras: "En enero fue cuando le dije a mi mujer, lo tenía asumido, me veía desgastado mentalmente, fue una etapa de cambios en el club, a nivel humano se perdieron muchas cosas en el vestuario y eso a mí me gusta cuidarlo. Me hizo mella, el invierno aquí se pasa mucho frío entrenando, asumí otro rol desde enero, firmaron a otro portero y me vi relegado. Entonces, hablé con Yolanda y le dije 'creo que es el momento'. Y como siempre me mandó a dormir y me dijo que mañana hablábamos."

La conversación de aquella noche con su mujer Yolanda Ruiz, con la que tiene cinco hijos, fue un punto de inflexión. El anuncio llegó meses después, y en público Reina lo resumió con una frase que encierra toda la gratitud de una carrera que él mismo no había esperado que fuera tan larga: "Ahora se acaba. Se acaba lo que ha sido una carrera muy bonita, una vida muy completa, me siento afortunadísimo mirando hacia atrás todo lo que he vivido. Quiero dar las gracias a Dios porque no me esperaba tantísimos años de carrera. Creo que ha llegado el momento, me apetece cerrarlo aquí."

Su último partido, expulsado y una despedida caótica

El 23 de mayo de 2025, última jornada de la Serie A italiana, el Como recibió al Inter de Milán. Pepe Reina estaba en el banquillo. La historia tiene algo de poética y algo de inevitable: fue expulsado durante el partido por acciones desde el banquillo, en una escena que, viniendo de él, no sorprendió a nadie que lo hubiera visto competir durante un cuarto de siglo. El campeonato italiano le impuso dos partidos de sanción por esas acciones, aunque ninguno llegaría a cumplirlos. Había acabado su carrera como jugador.

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De vuelta al Villarreal, pero con portapapeles

El 2 de junio de 2025, apenas diez días después del anuncio de retirada, el Villarreal CF lo hacía oficial: Pepe Reina sería el nuevo entrenador del Juvenil A del club castellonense en la temporada 2025-26. Su tercera etapa en el submarino amarillo. Las dos primeras fueron como jugador. Esta es como técnico.

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La categoría es la División de Honor Juvenil, la máxima competición de fútbol base nacional. Y hay un incentivo adicional que convierte el reto en algo más grande de lo habitual: como el primer equipo del Villarreal ha clasificado para la UEFA Champions League, el Juvenil A tendrá plaza automática en la UEFA Youth League, la Champions League sub-19. Primera experiencia como entrenador, primera temporada, y ya con competición europea en el programa.

Esta vuelta de Reina al Villarreal como técnico se produce en el mismo momento en que David Albelda, otra leyenda retirada del fútbol español, da un paso similar en el mismo club: Albelda se estrena como entrenador del Villarreal B tras haber dirigido al filial inferior. Dos exjugadores de élite apostando por la formación desde dentro del mismo proyecto, en la misma temporada. Raro no es. Revelador, sí.

Reina lo había dicho con suficiente claridad antes de la retirada: "Esto corre por las venas... va a ser muy difícil quitármelo". El fútbol, bien entendido, no tiene forma de retiro.