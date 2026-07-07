Alberto Rosa 07 JUL 2026 - 17:24h.

La cantante se ha planteado la posibilidad de adelantar o retrasar su show para no coincidir con el partido de cuartos de final con Bélgica

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Tras el gol de Mikel Merino en el último momento del partido contra Portugal, la selección española pudo hacerse este con el pase a cuartos de final del Mundial, que se debutará este viernes 10 de julio contra Bélgica. Lo que no sabían muchos de los asistentes al concierto de Aitana en Zaragoza es que la fecha de su show iba a coincidir con el del partido y eso ha provocado un quebradero de cabeza para la cantante catalana.

El partido de España-Bélgica está programado para el viernes 10 de julio a las 21:00 hora peninsular, coincidiendo con el concierto de la catalana en Zaragoza, para el que las entradas se agotaron en solo 45 minutos. “A mí, personalmente, no me da igual, pero mi trabajo es dar conciertos y estaré ahí por toda la gente que ha comprado las entradas”, contó la artista a sus fans a través de un directo de Instagram.

Ante las dudas que se ha generado en redes por parte de muchos fans, Aitana ha aclarado en X sus intenciones para el concierto en la capital aragonesa. “Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido, pero que es difícil. Quizá no podremos hacer nada y se dejará como está. Pronto doy noticiassss”, ha indicado.

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Ya retrasó un concierto en 2024 por la Eurocopa

De momento no hay ninguna información oficial sobre la modificación en el horario del show, programado para las 21:30 horas en el Pabellón Príncipe Felipe. Cabe recordar que Aitana ya retrasó el horario de su concierto en Roquetas de Mar en 2024, dentro de su gira ‘Alpha Tour’, que coincidió con la final de la Eurocopa.

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Sin embargo, la cantante de ‘Superestrella’ ha explicado que en esta ocasión no será posible por motivos logísticos, ya que el domingo tiene concierto en Cádiz y los camiones de la gira necesitan salir pronto de Zaragoza.

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Aunque todavía no sabe cómo se gestionará, Aitana ha dejado claro que “el concierto se hará de todas todas”. Yo al final me dedico a cantar, estoy por y para mis fans que han comprado las entradas. Yo soy la primera que va a estar muy dividida porque a mi me encanta ver el futbol, me encanta ver a la selección", ha añadido la artista, que aclara que si alguno de los asistentes ve el partido durante el concierto "no se va a enfadar".