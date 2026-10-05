María González Corrales lleva una década dando clase en español en Utah, en un colegio bilingüe. Por el Día Mundial de los Docentes que se celebra el 5 de octubre contamos su historia

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Cuando María González Corrales terminó su carrera de Magisterio de Lengua Extranjera se decidió a mejorar su inglés. Se fue a Londres tres años, pero, confiesa que, como madrileña, “el clima no me convencía”. Decidió buscar más alternativas y se postuló para ser profesora visitante con el Ministerio de Educación, un programa de becas que permite al profesorado español trabajar en Estados Unidos, Canadá, Alemania y China. “Pensaba que no lo iba a conseguir, pero me lo dieron y me vine aquí”. Aquí es el estado de Utah, en EEUU, a donde llegó para un año y donde lleva ya viviendo y trabajando 11. Es también el lugar en el que esta enseñante madrileña acaba de ser nombrada profesora del año, Teacher of the Year, por la Asociación de Educación Bidireccional y Bilingüe (ATDLE).

¿Qué supone este premio? “Mucha motivación”, confiesa al otro lado del teléfono a la web de 'Informativos Telecinco'. “A veces se nos olvida la labor que hacemos los maestros”, apunta. González Corrales recuerda que, durante la pandemia, sí notaron mucho apoyo en la profesión. “Muchas personas nos dijeron que valoraban mucho nuestro trabajo, porque habían tenido a sus niños en casa tres meses y nos decían ‘guau, es suficiente’”, señala con humor. Fue una ruptura en una tónica en la que, en general, se olvida el papel que tienen las profesoras en la sociedad y el impacto que su trabajo tiene en niños y niñas.

A González Corrales la han premiado por su trabajo de una década en la escuela Paradise Canyon Elementary School, acercando a sus estudiantes el aprendizaje en español y haciéndolos así bilingües, pero ¿qué cree ella que hace un buen docente? Esta profesora apunta a “la conexión con los estudiantes y las familias”, la importancia de “incorporar a las familias” en el proceso educativo y comprenderlas. “En nuestra escuela somos de bajos recursos”, explica. “Tenemos muchos familiares que a lo mejor no saben ni leer ni escribir. Debes incorporarlos y hacerles ver que hay más futuro, más de lo que a veces ellos esperaban tener”, señala. Se trata de romper el ciclo: que porque los padres no hayan tenido una educación no implica que sus hijos e hijas no puedan hacerlo.

Los retos de la educación bilingüe

La educación en varios idiomas es uno de esos puntos de deseo por el que apuestan muchas madres y padres, porque lograr un dominio de diferentes lenguas es muy valioso. Sin embargo, no todas las experiencias funcionan o no todas logran los mismos resultados. ¿Cuáles son los retos de educar en dos idiomas y cómo conseguir buenos datos?

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“Aquí seguimos el programa canadiense, de 50/50. Es diferente al que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es el que conozco. No sé si ha cambiado, pero por lo que hablo con mis compañeros de carrera los estudiantes aprenden una materia en inglés, pero luego no saben esas palabras en español”, señala. El método canadiense, por el contrario, apuesta por dividir todo al 50%, lo que lleva a que se adquieran habilidades en los dos idiomas vehiculares. “Rotamos los grupos. Yo empiezo en español ciencias o matemáticas y mi compañera lo hace luego como un espejo en inglés”, indica. No es repetir la clase, sino que una hace la clase y la otra el refuerzo, pero lo hacen en dos idiomas distintos.

Al tiempo, el sistema es diferente. González Corrales reconoce que este fue su principal choque cultural y que el primer año le costó ajustarse a ello. Frente al sistema español en el que la separación entre materias es mucho más rígida y clara, aquí no esta todo tan estructurado. “Los primeros meses fue difícil, porque no llevaba a ver cómo funcionaba. Te acostumbras a tus cuatro paredes y, de repente, ver un modelo completamente diferente era abstracto”. Todo el material está incorporado en el lenguaje, aunque haya materias de currículo diferentes como ciencias o matemáticas.

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¿Y qué se traería de vuelta a España esta profesora si pudiera? “Me gusta mucho el modelo que seguimos, aunque no sé si funcionaría al 100% en España”, señala. Algo más de la mitad de la población que cubre su colegio son ya familias hispanohablantes, así que (e incluso aunque muchos niños y niñas son ya segunda o tercera generación y han perdido cuestiones como la gramática) el español no es exactamente algo completamente nuevo. “Pero sí recomiendo el modelo canadiense si te quieres centrar en el bilingüismo”, indica. Necesitas adaptar el material escolar y crear “mucho andamiaje, mucho apoyo visual, muchísimo vocabulario”, pero los resultados son muy buenos en conocimiento del idioma.

Y si eso es lo que se traería, lo que ya se ha llevado es “la cultura, los valores que tenemos en España”. “Creo que la educación en valores en España es la mejor que conozco”, señala. Ella y sus otras tres compañeras españolas en la escuela han intentado compartir eso, la idea de “la colaboración o el pensar en la otra persona” que se trabaja en las escuelas españolas.