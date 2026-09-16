Jon Karrikaburu, futbolista navarro que juega actualmente en el Burgos, ha sido detenido y está siendo investigado por dar positivo en alcoholemia en Pamplona

El deportista tendrá que someterse a un juicio rápido al estar investigado por el presunto delito contra la seguridad vial

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PamplonaEscándalo en el mundo del fútbol tras conocerse la investigación y la detención del futbolista Jon Karrikaburu Jaimerena. Según ha adelantado el medio local 'Navarra.com', el futbolista de 23 años está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial "después de arrojar una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de aire espirado".

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Al parecer, la Guardia Civil habría detenido al jugador el pasado domingo 13 de septiembre cuando se vio involucrado en una conducción temeraria denunciada por un policía de paisano en Pamplona. Todo ocurrió sobre las 18:15 horas de la tarde del domingo cuando un policía de paisano alertó de la huida de un conductor de la zona de un accidente en la N-121-A.

La supuesta conducción del futbolista bajo los efectos del alcohol

La fuga del lugar se produjo instantes después de que el coche sufriese un accidente, se saliese de la vía y quedase completamente inutilizado. "Fuentes policiales conocedoras de la investigación han explicado que una de las personas que viajaba en ese coche, propiedad de Karrikaburu, cogió posteriormente otro vehículo y abandonó el lugar del siniestro", comienza explicando el medio de comunicación anteriormente citado.

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Al ver la maniobra y la huida del lugar, un agente de paisano de la Policía Municipal de Pamplona avisó a sus compañeros de la extraña y peligrosa forma de conducir de la persona que se encontraba en el interior del vehículo.

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Tras recibir las indicaciones de su compañero, la Guardia Civil inició un operativo para dar con el coche que había protagonizado esta maniobra. Fue entonces cuando los agentes de la Benemérita encontraron el vehículo en una carretera de la localidad navarra de Etulain.

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Para su sorpresa, el conductor que se encontraba a bordo del vehículo era el futbolista Jon Karrikaburu Jaimerena. Tras detener la conducción, la Guardia Civil sometió al deportista a la prueba de alcoholemia cuyo resultado fue positivo.

"El resultado de la prueba fue positivo, con una tasa de 0,73 mg/l de aire espirado, por encima del umbral penal de 0,60 mg/l. Por este motivo, el futbolista va a ser investigado por un presunto delito contra la seguridad vial", informan desde el medio local navarro.

Investigación por un presunto delito contra la seguridad vial

No obstante, hay que detallar que la investigación inicial no ha permitido demostrar que el futbolista de 23 años que Karrikaburu fuese el conductor del coche que circulaba en un primer momento por la N-121-A. "Fuentes policiales han señalado que otra persona se ha hecho cargo de ese accidente y ha reconocido que era quien conducía el coche. Esta persona fue sometida igualmente a una prueba de alcoholemia y arrojó resultado negativo", detalla 'Navarra.com'.

Ahora, será el juzgado de Pamplona el que investigue la conducción y celebre próximamente un juicio rápido al que tendrá que acudir el futbolista que actualmente juega en el Burgos y que está siendo investigado por el presunto delito contra la seguridad vial.

El futbolista pide perdón a su equipo

Por su parte, el 'Diario de Burgos' ha podido conocer que, nada más hacerse pública la noticia, el jugador ha pedido disculpas a su equipo de fútbol. Según informa el medio de comunicación local, el joven de 23 años habría hablado con Michu, director deportivo de la entidad, para mostrar su arrepentimiento por su detención y por el suceso en el que se ha visto envuelto en la N-121-A.

"El delantero navarro tendrá que pagar una multa al incumplir el régimen interno. El Diario de Burgos informa que el propio club quiere adelantar cuanto antes todo el proceso, que se podría resolver un juicio rápido en las próximas fechas", indica el medio.