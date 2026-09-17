El presidente del Fútbol Club Barcelona vuelve a reivindicar su estadio y el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou

El Spotify Camp Nou, estadio del FC Barcelona, sede de la final de la Champions de 2029

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El presidente del Fútbol Club Barcelona, que recientemente se congratulaba por la designación del Spotify Camp Nou como sede de la final de la Champions de 2029, ha vuelto a reivindicar su estadio y ha ido aún más allá al apuntar que debería ser también el feudo que albergue la final del Mundial 20230.

Reivindicando nuevamente el nuevo Camp Nou como "un estadio de referencia mundial, a la vanguardia en experiencia, tecnología, conectividad, accesibilidad y servicios", que se espera que esté terminado completamente para cuando sea la final de Champions de 2029, Joan Laporta sigue incidiendo estos días en el "la dimensión y la ambición" del proyecto, algo que hoy ha evidenciado con una nueva propuesta.

Joan Laporta pide la final del Mundial 2030 en el Spotify Camp Nou

"No debería ser ni Casablanca ni Madrid, debería ser el Spotify Camp Nou. Casablanca y Madrid son lo mismo", ha dicho el presidente del club catalán durante una entrevista concedida a SER Catalunya.

Al respecto, el mandatario blaugrana ha recordado que el Santiago Bernabéu, feudo del eterno rival, ya albergó la final del 82, por lo que ha hecho campaña para que esta vez, si la final no recae en Marruecos o Portugal y lo hace en España, sea su estadio el que celebre el partido más decisivo de la cita.

El Fútbol Club Barcelona y las camisetas de apoyo a Ceuta

En otro orden, el presidente del Fútbol Club Barcelona también se ha referido a la polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta con el lema 'Todos somos caballas' y el gesto de los madridistas Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté al lucirlas recogidas y sin extender del todo en el partido del Real Madrid ante el Elche a domicilio. "Nosotros defendemos la libertad de expresión. Que cada uno, individual e institucionalmente, haga lo que crea que ha de hacer", ha dicho.

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A ese respecto, cabe recordar que en el partido ante el Levante, otro de los equipos valencianos que acogió e impulsó la iniciativa de las camisetas, que parte de la Asociación Valenciana de Empresarios, los jugadores del Fútbol Club Barcelona no se las enfundaron al saltar al campo, lo que si hicieron todos los miembros del conjunto levantino.